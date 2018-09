Hurikán Florence si v USA vyžiadal už sedemnásť obetí

Medzi obeťami sú aj deti vo veku tri a osem mesiacov.

17. sep 2018 o 6:28 SITA

NEW BERN. Hurikán Florence si vyžiadal už 17 mŕtvych, z toho 11 v štáte Severná Karolína a šesť v Južnej Karolíne. Medzi obeťami je aj trojmesačné bábätko, ktoré zomrelo po páde stromu na mobilný dom v Gaston County v Severnej Karolíne.

Zomreli tiež matka s osemmesačným dieťaťom či manželský pár. O životy prišli aj obete vo veku 23, 42, 61, 63, 77, 78 či 81 rokov. Úrady uviedli, že počas tohto obdobia zaregistrovali aj ďalšie úmrtia, ktoré však nemajú súvis s počasím.

Do nedeľňajšieho popoludnia zaznamenali 625-tisíc porúch elektrického vedenia, a to prevažne v Severnej Karolíne, kde je takisto približne 15-tisíc ľudí v dočasných úkrytoch. Úrady už zrušili vyše 2400 letov.

Starosta mesta New Bern v Severnej Karolíne uviedol, že v meste je nepriechodných viac ako 30 ciest, 4200 domov a vyše 300 komerčných budov je poškodených, 6000 zákazníkov je bez elektriny a 1200 obyvateľov premiestnili do úkrytov. V Severnej Karolíne sa do záchranárskych prác zapojilo 36 helikoptér a viac ako 200 člnov.