Napätie na protestoch v Katalánsku upokojovala polícia

Polícia vytvorila bariéru, aby nedošlo medzi separatistami a unionistami ku konfliktom.

16. sep 2018 o 16:33 TASR

BARCELONA. Polícia v Barcelone musela v nedeľu zasiahnuť, aby držala od seba demonštrujúcu skupinu katalánskych separatistov a pochod podporovateľov španielskej jednoty.

Informovala o tom agentúra AP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Polícia zabránila stretom

Polícia vytvorila bariéru, aby sa obe skupiny nedostali do kontaktu. Separatisti sa zhromaždili na námestí v centre mesta, kde sa mal končiť pochod presadzovateľov zintenzívnenia výučby španielčiny na miestnych školách.

Prečítajte si tiež: Na podporu nezávislosti Katalánska vyšiel do ulíc asi milión ľudí

"Nechali separatistov, aby ovládli námestie a my sme nemohli vojsť. Ľudia sú nahnevaní," uviedla Gloria Lagová, organizátorka skupiny Hablamos Espaňol (Hovoríme po španielsky), ktorá zvolala pochod.

Mnohí z tisícky účastníkov pochodu mávali španielskymi vlajkami a skandovali "my nie sme fašisti, my sme Španieli!" a "nenechajte sa zmiasť, Katalánsko je Španielsko!".

Medzitým separatisti niesli transparent s nápisom "Bránime jazyk" na podporu súčasnej prevahy katalánčiny v miestnych školách.

AP pripomína, že približne 7,5 milióna obyvateľov bilingválneho regiónu hovorí španielčinou aj katalánčinou.

Prieskumy verejnej mienky v Katalánsku naznačujú, že tábory prívržencov a odporcov nezávislosti sú zhruba rovnako veľké.

Separatisti majú väčšinu

Katalánski separatisti získali vlani v decembri v regionálnom parlamente 47,5 percenta kresiel a majú teda tesnú väčšinu.

Spravodajský portál France 24 však poukázal na to, že v tábore separatistov vznikol rozkol - rozdelili sa na tých, ktorí chcú ísť do konfliktu s Madridom, a na tábor so zmierlivejším postojom.

Španielsky premiér Pedro Sánchez - nástupca konzervatívneho premiéra Mariana Rajoya, ktorého vláda vlani po jednostrannom vyhlásení Katalánska uvalila na tento región svoju správu - navrhol vláde v Barcelone usporiadať referendum o väčšej autonómii.

Katalánsky premiér Quim Torra však tento návrh odmietol a naliehal, že Madrid musí povoliť právne záväzné referendum o nezávislosti Katalánska.