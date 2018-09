Premiér Muscat: Malta sa nestane centrom pre migrantov

Malta nebude podľa premiéra Josepha Muscata slúžiť ako stredisko pre vybavovanie migrantov.

16. sep 2018 o 14:39 TASR

VALLETTA. Malta sa nikdy nestane "centrom pre migrantov" v Stredozemnom mori, vyhlásil v nedeľu premiér ostrovnej krajiny Joseph Muscat.

Tí, ktorí sa na mori dostanú do tiesne, budú naďalej zachraňovaní, avšak Malta nebude slúžiť ako stredisko pre vybavovanie migrantov, zdôraznil Muscat.

Spor o migrantov

Podľa vlastných slov nemôže súhlasiť s tým, aby "niekto niečo zhadzoval" na jeho krajinu, píše agentúra DPA.

Premiér sa vyjadril v rozhovore pre rozhlasovú stanicu svojej Strany práce, One Radio.

Malta a Taliansko sa dostali do sporov okolo záchrany a vybavovania prípadov migrantov, ktorí sa snažia zo severnej Afriky dostať cez Stredozemné more do Európy.

Obvinenia Talianov odmietol

Muscat v nedeľu odmietol tvrdenia talianskej vlády, že jeho krajina nedodržiava medzinárodné právo.

Dodal, že všetci ľudia v nebezpečenstve sú vždy zachránení, ak však nie je potrebná pomoc, maltské úrady podľa neho majú "zviazané ruky" a nemôžu jednoducho prevziať ľudí, ktorí nechcú ísť na tento ostrov.

Súčasná talianska vláda po svojom júnovom nástupe k moci zaujala jasný postoj proti imigrácii s tým, že neumožní záchranným lodiam s migrantmi zakotviť v talianskych prístavoch, pokiaľ iné krajiny EÚ nesúhlasia s prijatím týchto ľudí.