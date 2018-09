Londýnsky starosta vyzval na druhé referendum o brexite

Starosta Londýna kritizuje Mayovú, podľa Khana vláda na brexit pripravená nie je.

16. sep 2018 o 6:32 TASR

LONDÝN. Londýnsky starosta Sadiq Khan vyzval na uskutočnenie druhého referenda o brexite, varujúc, že Británia by mohla "vypadnúť z Európskej únie bez dohody", informovala agentúra DPA.

V stĺpčeku pre britský denník Observer uverejnenom v sobotu neskoro večer uviedol, že "čas sa rýchlo kráti", no vláda premiérky Theresy Mayovej sa zdá byť "hlboko nepripravená".

Varoval, že nedosiahnutie dohody s Bruselom alebo uzavretie zlej dohody by mohlo viesť k strate 500-tisíc pracovných miest, personálne poddimenzovaným nemocniciam, poškodilo by to mnohé podniky a polícia by sa musela pripraviť na občianske nepokoje.

"Nemyslím si, že by Mayová mala mandát takto flagrantne hazardovať s hospodárstvom krajiny a živobytím ľudí," povedal Khan.

Londýnsky starosta je členom opozičnej Labouristickej strany, ktorá viedla kampaň za zotrvanie v EÚ pred referendom v roku 2016. Nezohráva žiadnu priamu úlohu v procese brexitu, ale je veľmi vplyvným politikom.