Hurikán Florence zabil už päť ľudí, prúd nemá skoro milión domácností

Hurikán zoslabol na tropickú búrku.

15. sep 2018 o 6:11 TASR

WASHINGTON. Najmenej päť obetí na životoch si už vyžiadala Florence, hurikán, ktorý v piatok zasiahol východné pobrežie USA a medzičasom zoslabol na tropickú búrku.

Ku všetkým úmrtiam došlo v štáte Severná Karolína, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady.

Medzi obeťami je i matka s osemmesačným dieťaťom, na ktorých dom v okrese Pender severne od prístavného mesta Wilmington spadol strom.

Otca rodiny sa podľa polície podarilo z domu vyslobodiť, pričom ho so zraneniami previezli do nemocnice.

Hurikán zoslabol

Florence zasiahla - ešte ako hurikán prvej kategórie - v piatok ráno pobrežie amerického štátu Severná Karolína neďaleko mesta Wrightsville Beach.

Na východné pobrežie USA, hlavne do štátov Severná a Južná Karolína, priniesla silný vietor a množstvo zrážok.

Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) v piatok večer informovalo, že tento pomaly sa pohybujúci búrkový systém by sa mal ešte v noci na sobotu presunúť cez juhovýchodné územie Severnej Karolíny viac do vnútrozemia. Odtiaľ by mal pokračovať cez východnú časť Južnej Karolíny.

Hrozia veľké záplavy

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová povedala, že zasiahnutú oblasť by mal na budúci týždeň navštíviť americký prezident Donald Trump.

Florence sa v súčasnosti hýbe rýchlosťou asi 6 kilometrov za hodinu a sprevádza ju vietor s rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu.

Práve pomalý pohyb búrky zrejme spôsobí, že do oblasti prinesie obrovské množstvo zrážok a mohla by mať za následok i katastrofálne záplavy.

Silný vietor zase vyvracia stromy, ktoré trhajú elektrické vedenie, a v Severnej Karolíne už podľa miestnych úradov spôsobili výpadky prúdu vo viac ako 900-tisíc domácnostiach.

Maratón

Americká meteorologická služba (NWC) búrku označila skôr za maratón než šprint a ľudí vyzvala, aby ju naďalej brali vážne.

NWC na Twitteri uviedla, že táto búrka veru tak skoro neskončí, a pri jej pomalom presune do vnútrozemia budú v nasledovných dňoch naďalej hroziť bleskové záplavy i rozvodnenia riek.

Guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper ešte skôr v piatok informoval, že do 157 núdzových prístreškov zriadených v miestnych školách a iných verejných budovách sa uchýlilo okolo 20-tisíc ľudí.

Miestne úrady vyzvali zhruba 1,7 milióna obyvateľov žijúcich v povinných evakuačných zónach v Severnej a Južnej Karolíne a vo Virgínii, aby z oblasti urýchlene odišli. Doposiaľ nie je známe, koľko obyvateľov tieto výzvy poslúchlo.

Tí, ktorí sa však rozhodli napriek výzve v zónach zostať, boli upozornení, že konajú na vlastné riziko a v prípade nebezpečia im úrady nemusia byť schopné poskytnúť pomoc.