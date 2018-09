Hurikán Florence usmrtil na východnom pobreží USA už troch ľudí

Zahynula žena a jej malé dieťa, na ktorých dom spadol strom.

14. sep 2018 o 22:02 ČTK

WASHINGTON. Hurikán Florence, ktorý v piatok zasiahol juhovýchodné pobrežie Spojených štátov, si vyžiadal tri ľudské životy. Matka s malým dieťaťom zahynuli po tom, ako na ich dom spadol strom.

Otca previezli do nemocnice so zraneniami, o jeho stave zatiaľ nie je nič známe. O príčinách úmrtia tretej osoby zatiaľ nie sú žiadne informácie.

K všetkým trom úmrtiam prišlo vo Wilmingtone v štáte Severná Karolína a informovala o nich miestna polícia.

Dážď zaplavuje ulice miest a vietor ničí domy aj stožiare elektrického vedenia.

Ľudí pred hurikánom evakuujú

Podľa guvernéra Severnej Karolíny Roya Coopera živel jeho pustoší štát a niektoré obce by mohol úplne zničiť.

Záchranári evakuujú stovky ľudí zo zatopených miest a zničených budov. Sila živlu sa síce znížila z druhého na prvý stupeň päťbodovej stupnice, hurikán však zároveň spomalil svoj postup.

Kvôli tomu môže priniesť viac zrážok, než sa predpokladalo.

"Obávame sa, že by niektoré obce mohli byť úplne zmätené z povrchu zemského," dodal. Dážď tejto intenzity podľa guvernéra postihne Severnú Karolínu "raz za tisíc rokov", uviedol Cooper na tlačovej konferencii.

Počas najbližších dvoch až troch dní spadnú na Severnú Karolínu zrážky obvyklé za obdobie ôsmich mesiacov.

Okrem záplav budú podľa meteorológov ohrozovať pobrežné oblasti aj zosuvy pôdy.

Stred hurikánu sa teraz nachádza asi 55 kilometrov severovýchodne od Myrtle Beach v Južnej Karolíne pri hraniciach so severným susedom. Sila vetra, ktorý hurikán sprevádza, dosahuje 120 kilometrov za hodinu, uviedlo NHC.

Hurikán zasiahol obe Karolíny

Hurikán by mal ešte počas piatku postupne slabnúť, výrazné oslabenie sa podľa meteorológov očakáva cez víkend, kedy sa vzdušná masa pomaly presunie do vnútrozemia, kde by sa mala rozpadať.

V Severokarolínskom Wilmingtone, pri ktorom hurikán na pobreží USA udrel, zahynula žena a jej malé dieťa, na ktorých dom spadol strom.

Miestni hasiči na twitteri uviedli, že otec dieťaťa utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice.

Bez prúdu je kvôli zpřetrhanému vedenie v súčasnosti asi 600-tisíc domácností v Severnej a Južnej Karolíne.

Výpadok ale postupne zasiahne milióny Američanov a obnova dodávok potrvá týždne. Do viac ako 150 núdzových ubytovní sa zatiaľ uchýlilo okolo 20-tisíc ľudí.

Hurikán pôsobí okrem Severnej Karolíny veľké problémy aj ľuďom v Južnej Karolíne či Virgínii, kde pociťujú ničivé nárazy vetra.

Silné dažde očakávajú aj štáty Alabama, Tennessee, Kentucky a Západná Virgínia.

Stav ohrozenia vyhlásila federálna vláda v Georgii, Severnej a Južnej Karolíne, Virginii a Marylande a rovnako v hlavnom meste Washingtone.