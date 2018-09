Južná Kórea predstavila svoju prvú ponorku, ktorá dokáže útočiť riadenými strelami

SOUL. Južná Kórea v piatok uviedla do prevádzky svoju prvú ponorku schopnú útočiť riadenými strelami.

Opatrenie Soulu prichádza napriek nedávnemu diplomatickému odmäku medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR), informuje stanica France 24.

Prvá z troch

Ponorka s názvom To San An Čchang-ho za 700 miliónov dolárov má hmotnosť 3000 ton a dokáže odpáliť strely s plochou dráhou letu i balistické rakety. Je prvou z trojice plánovaných dieslo-elektrických ponoriek, ktoré krajina hodlá uviesť do prevádzky v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Plavidlo predstavuje "veľký krok vpred" v obrannom priemysle krajiny, uviedol juhokórejský prezident Mun Če-in pri slávnostnom uvedení ponorky v prístave Täu, kde ju vyvinuli a vyrobili.

Mun pocestuje na budúci týždeň do Pchjongjangu na tretí summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie sa koná v čase, keď sú pozastavené snahy presvedčiť KĽDR, aby sa krajina vzdala svojho jadrového arzenálu.

Mier nie je zadarmo

"Vydali sme sa na dlhú cestu smerom k denuklearizácii Kórejského polostrova. Mier však nie je zadarmo. Mier dosiahnutý prostredníctvom moci je neochvejnou bezpečnostnou stratégiou tejto vlády," uviedol Mun.

Nová ponorka je vybavená šiestimi vertikálnymi odpaľovacími kanálmi, pričom zahŕňa i sonar a systémy vedenia boja domácej výroby. Južná Kórea disponuje flotilou 18 ďalších menších ponoriek, ktoré postavili v spolupráci s Nemeckom.

Podľa juhokórejského ministerstva obrany má KĽDR približne 70 starnúcich ponoriek.

Agentúra Jonhap uviedla, že Pchjongjang tiež vyvinul novú, 2500-tonovú ponorku vybavenú vertikálnym odpaľovacím systémom.