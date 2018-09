Agenti, turisti a novičok. Aké verzie už padli o otrave Skripaľa

Rusko viackrát zmenilo teórie, kto a ako otrávil Skripaľovcov.

13. sep 2018 o 20:02 Lukáš Onderčanin

SALISBURY, BRATISLAVA. Predávkovali sa, otrávili sa rybou, chceli spáchať samovraždu a jedovatá látka sa vyrábala v Spojených štátoch aj v Česku.

Prípad otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie je ostro sledovanou témou v ruských aj v britských médiách.

Nervová látka novičok si v britskom Salisbury vyžiadala už aj ľudský život. Od marca, keď k incidentu došlo, sa však najmä ruské verzie udalostí viackrát zmenili. Pochybili však aj britské úrady či organizácie.

Čo sa o incidente v Salisbury už písalo?

1. Turisti pri katedrále

Vo štvrtok sapred kamery ruskej televízie RT posadili Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Dvojica Rusov, ktorých Británia podozrieva, že Skripaľovcov ako agenti ruskej rozviedky GRU otrávili.

Prečítajte si tiež: Ako podozriví agenti otrávili Skripaľa. Moskva tomu neverí

„Priatelia nám už dávno odporúčali, aby sme navštívili toto krásne mesto,“ tvrdili muži označujúci sa za podnikateľov a nadšencov katedrál.

Práve známu katedrálu v Salisbury chceli podľa vlastných slov navštíviť. V televízii hovorili aj o detailoch jej výšky či známych hodinách.

Potvrdili tiež, že v meste boli dvakrát – výlet do okolia im totiž v sobotu 3. marca pokazila „bahnitá čľapkanica“, a preto sa po hodine vrátili do 140 kilometrov vzdialeného Londýna.

O deň neskôr si výlet zopakovali, no napríklad do Stonehenge sa opäť nedostali a vrátili sa do Londýna a odleteli cez letisko Heathrow do Moskvy.

Nepopierajú, že mohli ísť aj okolo Skripaľovho domu (čo potvrdzujú zábery z kamier), aj keď podľa vlastných slov nevedeli, kde je.

Británia opäť ich verziu spochybňuje.

video //www.youtube.com/embed/ZSLzPHjSL1c

2. Alkohol, zlé ryby a platená neter

Len v priebehu prvého týždňa po otrave Skripaľovcov prišla ruská štátna televízia Rossija 24 s viacerými teóriami.

Skripaľovci sa vraj náhodne dostali do styku s nebezpečnou látkou, pretože v susedstve mesta Salisbury je vládne laboratórium Porton Down, kde dodnes prebieha výskum ochrany armády pred chemickými zbraňami.

Prvý kanál neskôr hovoril o pokuse o samovraždu aj o alkoholizme. Ruský anestéziológ Igor Molčanov zase pre agentúru RIA Novosti povedal, že obete sa mohli predávkovať anestetikom fentanyl.