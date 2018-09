Bez dohody účet za brexit neplatíme, znie z Londýna. Roaming zavádzať nechcú

Británia odchádza o pol roka.

13. sep 2018 o 18:08 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Bol to jeden z momentov, keď občania Európskej únie najjasnejšie pocítili výhody členstva v spolku.

Bol jún 2017, začínala sa dovolenková sezóna a do platnosti vstúpilo nariadenie, ktoré zakazovalo telefónnym operátorom pýtať osobitné poplatky za služby, ak sa zákazník nachádza v inom členskom štáte Únie.

Týkalo sa to aj Veľkej Británie, ktorá vtedy už rok bola na odchode z Európskej únie. Definitívne odíde v marci budúceho roka, no to nemusí znamenať, že jej občania a Európania na jej území sa majú znovu prichystať na zavedenie roamingu.

A to ani v prípade, že by Británia odišla bez osobitnej dohody s Úniou o vzájomných vzťahoch.

„Dvaja operátori sa už dohodli, že by ani v tom prípade nezavádzali poplatky. Ak by sa k nim nepridali ostatní, prinútime ich k tomu zákonom,“ vyhlásil vo štvrtok britský minister pre brexit Dominic Raab.

Čo s vodičskými preukazmi

Britská vláda začala už v auguste hovoriť o možných následkoch britského odchodu bez dohody.

Vtedy sa napríklad hovorilo o obrovských radoch pred prístavom v Doveri, kde sa budú hromadiť kamióny, ktoré budú pri ceste na kontinent čakať na preclenie tovaru.