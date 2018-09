Veľrybárska komisia obnovila kvóty na lov veľrýb pre domorodých obyvateľov

Ochrancovia kritizujú Grónsko za to, že veľrybie mäso ponúka turistom.

13. sep 2018 o 6:09 TASR

RIO DE JANEIRO. Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) obnovila v stredu kvóty na výlov veľrýb pre domorodých obyvateľov v Grónsku, Rusku, Spojených štátoch a na ostrove Svätý Vincent a Grenadíny, informovala agentúra DPA.

Za schválenie kvót hlasovala väčšina členov prítomných na výročnom zasadaní IWC v brazílskom meste Florianopolis.

Ak domorodé obyvateľstvo v niektorej z týchto krajín stanovenú ročnú kvótu nenaplní, môže si jej zvyšok preniesť do ďalších rokov. Nesmie však pri tom prekročiť ročný limit o viac ako 50 percent.

Ochrancovia životného prostredia uznali právo domorodého obyvateľstva uchovať si tradíciu konzumácie veľrybieho mäsa, zároveň kritizujú však Grónsko za to, že toto mäso ponúka turistom v reštauráciách a na výletných lodiach.

Kvóty na výlov pre domorodých obyvateľov sú zväčša nižšie ako počet veľrýb, ktoré ročne usmrtí Japonsko, Nórsko a Island. Tieto tri krajiny nerešpektujú medzinárodný zákaz komerčného lovu veľrýb, ktorý v roku 1986 vydala IWC, priblížila DPA.

Japonci podľa environmentálnej organizácie Pro Wildlife zabijú okolo 450 veľrýb ročne, pričom tvrdia, že je to na vedecké účely. Nórsko uloví ročne takmer 700 a Island okolo 200 veľrýb.

Japonsko žiada komisiu, aby povolila komerčný lov určitých druhov veľrýb, ktoré sa v oceánoch vyskytujú v dostatočnom počte. IWC by mala o návrhu rozhodnúť do konca svojho päťdňového zasadnutia, ktoré potrvá do piatku.