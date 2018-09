Únia siahla na nukleárnu možnosť, chce potrestať Maďarsko

Po Poľsku Únia zakročí aj voči Maďarsku.

12. sep 2018 o 13:11 Lukáš Onderčanin

ŠTRASBURG, BRATISLAVA. Už dlhé mesiace sa Brusel vyhrážal Maďarsku tým, že za obmedzovanie slobôd a rozklad právneho štátu ho môže potrestať.

V stredu poslanci Európskeho parlamentu zahlasovali za správu holandskej europoslankyne Judith Sargentiniovej, ktorá vyzýva Európsku radu k spusteniu procesu, ktorý mnohí nazývajú ako „nukleárna možnosť“. Ešte v decembri minulého roka podobný krok spravila Európska komisia voči Poľsku, kde má problém s politizáciou súdnictva aj štátnych médií.

Článok 7 Prijali ho v roku 2000.

Hovorí o povinnosti dodržiavania základných ľudských práv zo strany všetkých členských štátov.

Prijatie článku bolo reakciou na vstup extrémistických slobodných do rakúskej vlády.

Po aktivovaní článku môže prísť daná krajina o hlasovacie práva v Rade EÚ.

Článok však má viac štádií - krajina musí vysvetliť svoje kroky, až neskôr sa hlasuje o odobratí práv.

Jeho aktivácia je vážny politický krok a preto je nazývaný aj „nukleárna možnosť“.

Článok zatiaľ aktivovali len raz a to v prípade Poľska, do druhej fázy sa však nedostal.

Ak by sa spustenie článku 7 Lisabonskej zmluvy dostalo až do druhého štádia, Maďarsko a aj Poľsko by mohli prísť o hlasovacie práva v Rade EÚ.

Politicky by ich to na európskej úrovni ochromilo. Koalícia týchto dvoch krajín však tomu môže zabrániť.

Urážka Maďarska

Dvojtretinová väčšina (448) poslancov v stredu podporila správu holandskej europoslankyne Judith Sargentiniovej. Tá v správe kritizovala Maďarsko za korupciu, netransparentnosť, obmedzenia slobody tlače, politizáciu súdnictva, neľudské zaobchádzanie s migrantmi aj postup proti mimovládkam a zahraničnej univerzite, ktorú v Budapešti založil finančník George Soros.

„Správa pred vami uráža Maďarsko a uráža česť maďarského národa,“ povedal v utorok pred europoslancami maďarský premiér Viktor Orbán.

Večer sa voči nemu vzoprel aj šéf jeho politickej skupiny, Európskej ľudovej strany (EPP), Manfred Weber. „Myslím, že už sme mali dosť dialógu,“ povedal podľa magazínu Politico a oznámil, že bude hlasovať za spustenie článku 7.

Schválenie správy je prvý krok k spusteniu procesu podľa tohto článku, ďalší krok musí urobiť Európska rada.

Aj keď ide zatiaľ najmä o politický krok, Orbánova vláda to môže pocítiť.