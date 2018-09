Rusi našli podozrivých z otrávenia Skripaľa. Sú to civilisti, tvrdí Putin

Londýn za páchateľov útoku označil údajných agentov ruskej vojenskej rozviedky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.

12. sep 2018 o 9:28 (aktualizované 12. sep 2018 o 9:48) ČTK

MOSKVA. Dvaja Rusi, ktorých britskí vyšetrovatelia označili za páchateľov marcového útoku na dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, ruské úrady poznajú, sú to civilisti a nie sú to zločinci.

Na tlačovej konferencii vo Vladivostoku to v stredu povedal ruský prezident Vladimir Putin. Dúfa, že obaja muži budú s novinármi hovoriť.

„Samozrejme, pozreli sme sa na to, čo sú to za ľudia, a vieme, kto to je. Našli sme ich,“ povedal v stredu Putin novinárom.

„Uisťujem vás, že nič zvláštneho alebo kriminálneho v tom nie je,“ dodal ruský prezident.

Ruský prezident na diaľku oboch údajných atentátnikov vyzval, aby predstúpili pred novinárov. "Chcem sa na nich obrátiť, aby nás dnes počuli. Nech sa niekam dostavia, predstúpia pred médiá. Dúfam, že sa objavia a sami o sebe prehovoria," vyhlásil Putin.

Briti vinia Rusov, tí to odmietajú

Skripaľ a jeho dcéra Julija boli v juhoanglickom meste Salisbury 4. marca otrávení nervovo-paralytickou látkou novičok. Obaja strávili dlhé týždne v nemocnici, ale nakoniec útok nervovou látkou prežili.

V júli však zomrela Britka Dawn Sturgessová, ktorá s látkou novičok prišla takisto do styku.

Londýn z útoku na Skripaľovcov obvinil Rusko. Podľa premiérky Theresy Mayovej išlo o operáciu schválenú na najvyšších miestach ruského štátu.

Moskva akýkoľvek podiel na otrave odmieta, podľa nej chýbajú k obvineniu Ruska dôkazy.

Rozporuplné informácie

Po britskom obvinení na adresu Petrova a Boširova sa v ruských médiách objavili rozporuplné informácie.

Šéf zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Sergej Kosačov povedal, že nejde o ruských občanov, ale možno o britských hercov.

Ruský server Fontanka informoval, že človek s menom Alexander Petrov bol na zozname zamestnancov štátneho podniku Mikrogen, ktorý sa zaoberá výskumom a vývojom imunobiologických preparátov.

Podľa štátnej televízie RT ale ide iba o zhodu mien.

Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že zverejnené mená ani fotografie podozrivých mu nič nehovoria.