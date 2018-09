Al-Káida vojnu proti terorizmu prežila, je dokonca silnejšia

Od útokov z 11. septembra ubehlo 17 rokov.

11. sep 2018 o 16:07 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK, BRATISLAVA. Keď pred sedemnástimi rokmi narazili lietadlá do dvoch veží Svetového obchodného centra v New Yorku a do budovy ministerstva obrany vo Washingtone, americký prezident George W. Bush vystúpil rázne. Okamžite vyhlásil vojnu terorizmu a najmä organizácii al-Káida.

Prečítajte si tiež: Al-Káida, Islamský štát a ďalší islamistickí teroristi. Ako sa zrodil globálny džihád

„Oberieme teroristov o ich zdroje, rozoštveme ich medzi sebou, budeme ich hnať z jedného miesta na druhé, kým už nebudú mať kam ujsť, kde si oddychnúť,“ vyhlásil vtedy a o pár týždňov spustil inváziu do Afganistanu, ku ktorej sa neskôr pridala vojna v Iraku, americké bombardovanie teroristov v Jemene, v Somálsku, najnovšie v Sýrii.

Napriek tomu je po sedemnástich rokoch al-Káida možno silnejšia ako kedykoľvek predtým.

Najmä vďaka svojim odnožiam prežila aj smrť lídra Usámu bin Ládina aj nástup Islamského štátu.

Viac než skupina jednotlivcov

„Americkí predstavitelia si neuvedomili, že al-Káida je viac ako len skupina jednotlivcov,“ hovorí pre LA Times Rita Katz, šéfka Site Intelligence Group, ktorá skúma činnosť teroristov na internete.