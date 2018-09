Migračnú dohodu s Nemeckom môžeme podpísať už v piatok, vyhlásil Salvini

Nemecký minister vnútra Seehofer predtým vyhlásil, že Salvini je tým jediným, čo stojí v ceste k dosiahnutiu dohody.

10. sep 2018 o 18:06 (aktualizované 10. sep 2018 o 18:55) TASR

RÍM, MNÍCHOV. Taliansky vicepremiér a minister vnútra v pondelok vyhlásil, že Taliansko môže bilaterálnu dohodu o migrácii, ktorú požaduje Nemecko, podpísať už tento piatok. Informovala o tom agentúra DPA.

"Túto dohodu budeme pravdepodobne môcť uzavrieť už tento piatok v rámci summitu ministrov zahraničných vecí EÚ vo Viedni," uviedol v Miláne podľa agentúry ANSA Salvini.

Dodal však, že podpíše len takú dohodu, podľa ktorej sa už "Taliansko nebude musieť starať ani o jediného ďalšieho migranta".

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer predtým vyhlásil, že Salvini je tým jediným, čo stojí v ceste k dosiahnutiu dohody o migrácii, na základe ktorej by mohlo Nemecko zo svojich hraníc vracať migrantov späť do Talianska, ak to bola krajina, kde sa pôvodne zaregistrovali.

Taliansko sa stalo hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky. V súlade s nariadeniami EÚ je teda Taliansko tým štátom, ktorý je povinný prijímať ich žiadosti o azyl.