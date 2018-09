V Macedónsku sa začala kampaň týkajúca sa referenda o zmene názvu krajiny

Ľudia budú môcť vyjadriť svoj názor k zmene názvu štátu.

10. sep 2018 o 14:26 SITA

SKOPJE. V Macedónsku sa začala oficiálna kampaň týkajúca sa referenda, ktoré sa bude konať 30. septembra v súvislosti so zmenou názvu krajiny.

Od pondelka sa môžu politici stretávať s občanmi a prihovárať sa im. Dovolené sú aj kampane v médiách.



Ľudia budú môcť v referende vyjadriť svoj názor k zmene názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, čím by sa skončil spor s Gréckom.

Mnohí Gréci totiž tvrdia, že len severogrécky región Macedónsko by mal používať takýto názov, a nie bývalá juhoslovanská republika.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a do NATO.