Odborári v Španielsku protestujú proti rozhodnutiu nepredávať bomby Saudskej Arábii

Nová španielska vláda sa obáva použitia bômb proti jemenským civilistom.

7. sep 2018 o 23:35 SITA

MADRID. Odborári zo španielskej lodiarskej spoločnosti Navantia v piatok zablokovali cesty na juhu Španielska na protest proti tohtotýždňovému rozhodnutiu španielskej vlády zrušiť kontrakt na predaj 400 laserom riadených bômb Saudskej Arábii.

Odborári sa obávajú, že toto rozhodnutie Saudskú Arábiu rozhnevá natoľko, že zruší aj kontrakt na kúpu piatich vojenských lodí, ktoré pre ne stavia práve firma Navantia.

Nová španielska stredoľavá vláda odôvodňuje zrušenie predaja bômb Saudskej Arábii obavami, že ich táto krajina použije proti civilistom v rámci jej práve prebiehajúceho krutého vojenského ťaženia v Jemene.

Odborárom z firmy Navantia sú však prednejšie vlastné pracovné miesta ako životy jemenských civilistov.

Podľa ich predáka Jesusa Peraltu, ak by sa Saudská Arábia rozhodla päť objednaných vojenských plavidiel nekúpiť, ohrozilo by to okolo 6-tisíc pracovných miest po dobu štyroch až piatich rokov.