Zmenšený model nového mosta v Janove sa pri prezentácii rozbil

Model nechtiac zhodil zo stola výkonný šéf diaľničnej spoločnosti Autostrade.

7. sep 2018 o 22:49 TASR

RÍM. Projekt nového diaľničného mosta v Janove od slávneho talianskeho architekta Renza Piana predstavili v piatok verejnosti, ale jeho zmenšený model sa krátko po odhalení rozbil. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Nový projekt má nahradiť Morandiho most, ktorý sa 14. augusta zrútil, pri čom zahynulo 43 ľudí, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Model spadol na zem

Nový most bude skonštruovaný z ocele, bude mať 18 pilierov v tvare kýlu lode a 43 stĺpov osvetlenia - jeden za každú obeť pádu Morandiho mosta.

"Tento most bude jednoduchý, ale nie všedný. Bude pevný, bezpečný a tiež jednoduchý na údržbu, aby vydržal tisíc rokov. Bude reprezentovať celé mesto," vyhlásil architekt.

Piano spolu s mestskými a regionálnymi predstaviteľmi predstavil plány na most aj v prítomnosti šéfov diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia a lodeníc Fincantieri ovládaných štátom.

Na konci tlačovej konferencie sa plastový model mosta rozbil, keď ho nešťastnou náhodou zhodil zo stola výkonný šéf diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.

Starosta Janova Marco Bucci si prvý urobil žarty zo situácie, aby ju odľahčil, čo zachytilo video zverejnené na webovej stránke Lettera43. "Len nezačínajme takto, prosím," povedal.

Castellucci sa obrátil k architektovi a povedal: "Prepáčte." Piano ho uistil, že "to prináša šťastie" a "stáva sa to aj jemu".

Pád mosta v Janove

Vláda pripisuje vinu za pád mosta práve spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorá bola zodpovedná za údržbu Morandiho mosta, a Castellucci spolu s ďalšími 19 osobami je vyšetrovaný pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Nie je jasné, či sa Morandiho železobetónový most zo 60. rokov 20. storočia zrútil pre chyby v projekte, nedostatočnú údržbu alebo pre iné neznáme faktory.

Najvyšší predstaviteľ severozápadného talianskeho regiónu Ligúria Giovanni Toti vyjadril v piatok na prezentácii plánov nádej, že most otvoria najneskôr do októbra či novembra 2019. Dodal, že čaty stavbárov musia pracovať rýchlo, ale bezpečne, aby Janovu znova dali most, ktorý bude zvečňovať bolesť spôsobenú katastrofou, zjednocovať v súčasnosti názorovo rozdelené mesto a "ponúkať výhľad do veľkej budúcnosti".

Kým sa však začne výstavba nového mosta, najprv musia zbúrať zvyšné časti Morandiho mosta - čo je veľká logistická, úradnícka a technická výzva.

Starosta Janova Bucci uviedol, že možno sa nájde spôsob, ako zachrániť pred demoláciou bytové bloky pod Morandiho mostom. Táto správa priniesla úľavu stovkám obyvateľov, ktorých v budov evakuovali.

Do obnovy sú zapojené aj lodenice Fincantieri, pretože talianska vláda tvrdí, že diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia sa už nedá dôverovať a nemožno jej zveriť riadenie obnovy, ani keby rekonštrukciu sama zaplatila.

Piano (80) je taliansky najslávnejší architekt a k jeho dielam patrí múzeum moderného umenia Centre Pompidou v Paríži, mrakodrap Shard (Črep) v Londýne či berlínske Potsdamer Platz (Postupimské námestie).

Rodák z Janova sa ponúkol, že bude pracovať zadarmo. Minulý mesiac vyhlásil, že Morandiho tragédia ho hlboko zasiahla, až tak, že nedokáže "myslieť na nič iné, iba na most".