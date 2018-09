Talianska prokuratúra zverejnila video s trhlinou na pylóne mosta v Janove

Pri nešťastí zomrelo 43 ľudí.

7. sep 2018 o 13:54 ČTK

JANOV. Talianska prokuratúra zverejnila video, ktoré zachytáva obrovskú prasklinu na deviatom pylóne janovského mosta, ktorý sa krátko potom zrútil.

Medzi 20 osobami, ktoré prokuratúra vyšetruje, figurujú vedľa ôsmich ľudí z vedenia prevádzkovateľa mosta aj zamestnanci ministerstva dopravy a štátnej správy. Informoval o tom v piatok denník La Repubblica.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Video natočil motorista

Zhruba dvestometrová časť Morandiho mosta sa zrútila 14. augusta, pri nešťastí zomrelo 43 ľudí.

Video natočil motorista, ktorý po moste prešiel sedem minút pred jeho zrútením.

Prečítajte si tiež: Prokuratúra informovala o vyšetrovaní v súvislosti so zrútením mosta v Janove

Hoci je možné, že trhlina na pylóne už bola dlhý čas pred zrútením stavby, vyšetrovatelia chcú zistiť, či nepreukazuje, že sa stav konštrukcie zhoršil v predchádzajúcich mesiacoch.

Zo spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorá most prevádzkuje, zoznam prokuratúry uvádza napríklad výkonného riaditeľa Giovanniho Castellucciho, prevádzkového riaditeľa Paola Bertiho, manažéra oblasti Janova a jeho dvoch podriadených, manažéra zodpovedného za údržbu a jeho predchodcu či manažéra, do ktorého úradu spadajú mosty a tunely.

video //www.youtube.com/embed/yDy_FLz7j9g

Spoločnosť čaká na záver vyšetrovania

Výkonný riaditeľ Castellucci sa v auguste za nešťastie neospravedlnil s tým, že spoločnosť počká na záver vyšetrovania.

Ospravedlnenie by sa podľa neho rovnalo priznaniu viny.

Prečítajte si tiež: Na cestách šetrili, talianska vláda teraz viní z pádu mosta aj Brusel

Spoločnosť však vyčlenila 500 miliónov eur na pomoc Janovu; má sa z nich financovať stavba nového mosta, odškodniť rodiny obetí a ľudia, ktorí museli opustiť domy pod mostom.

Prokuratúra vyšetruje tiež troch členov vedenia dozornej jednotky, ktorú zriadilo ministerstvo dopravy v roku 2012 a zverilo jej okrem iného dohľad nad zmluvnými partnermi.

Na zozname ďalej figurujú štyri inžinieri, ktorí ministerstvo dopravy zastupujú v orgánoch miestnej správy.

Posledné štyri osoby zo zoznamu sú ľudia, ktorí vo vzťahu k údržbe mosta nemali takú veľkú zodpovednosť ako ostatní vyšetrovaní.