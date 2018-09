Dvesto eur za bývanie v úli. Katalánci by záujem mali, radnica to zatrhla

Obytné bunky s rozlohou 2,4 štvorcového metra sa mali stať príbytkom pre robotníkov s nízkym platom.

7. sep 2018 o 11:29 Nina Sobotovičová

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BARCELONA, BRATISLAVA. Posteľ, televízor, značne obmedzený úložný priestor a elektrické zásuvky. Také je vybavenie obytných buniek s rozlohou 2,4 štvorcového metra, v ktorých mali nájsť prístrešok robotníci s nízkymi príjmami v katalánskej Barcelone.

Mestu sa však ubytovací projekt nepozdával a spoločnosti Haibu 4.0, ktorá s nápadom prišla, barcelonská radnica odmietla vydať licenciu.

Dvesto eur mesačne

"Zákon neumožňuje tento typ ubytovania," uviedol vo štvrtok pre tamojšie médiá primátor Barcelony Ada Colau.

“ Pravdaže to nie je adekvátne bývanie. Nikto by ho nechcel. Ale rovnako nikto nechce ani mesačný plat 500 eur, no, žiaľ, niektorí ho majú. Namiesto toho, aby žili na ulici, ponúkame im toto. „ Victoria Cerdanová z Haibu 4.0

Spoločnosť si však stojí za svojím a tvrdí, že projekt Haibu, čo v preklade z japončiny znamená včelí úľ, je riešením nedostatku dostupného bývania v metropole Katalánska.

Pracovníci s nízkymi príjmami by v rámci tohto projektu bývali jeden vedľa druhého, ako v skutočnom včelíne. Ich mesačné náklady by sa vyšplhali na dvesto eur, pričom táto suma by zahŕňala energie aj pripojenie na wifi.

Nie je pre každého

Plán spoločnosti zahŕňa aj spoločné priestory s kuchyňou, obývacou izbou a kúpeľňami.

Na svojej webovej stránke spoločnosť uvádza, že projekt Haibu je určený iba pre ľudí vo vekovom rozmedzí 25-45 rokov, pričom potenciálni záujemcovia majú dostávať minimálny plat 450 eur mesačne.

Päťsto ľudí už malo prejaviť záujem o prenájom obytnej bunky, uvádza britský denník Guardian s odvolaním na spoločnosť Haibu 4.0.

"Pravdaže to nie je adekvátne bývanie. Nikto by ho nechcel. Ale rovnako nikto nechce ani mesačný plat 500 eur, no, žiaľ, niektorí ho majú. Namiesto toho, aby žili na ulici, ponúkame im toto," uvádza Victoria Cerdanová z Haibu 4.0.

Spoločnosť aj napriek tomu, že nemá licenciu, začala stavať prvých osem buniek, ktoré majú byť podľa očakávaní hotové koncom septembra.

Priemerná mesačná mzda v Španielsku je 1 880 eur - a menej ako 1 300 eur pre osoby mladšie ako 30 rokov - čo im sťažuje prenájom bývania.