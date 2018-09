Členovia Trumpovej vlády popierajú autorstvo článku o odboji v Bielom dome

Anonymný autor opisuje Trumpa ako nevypočítateľného a nemorálneho.

6. sep 2018 o 22:24 TASR

NEW YORK. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo je ďalším z mnohých členov administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý poprel autorstvo anonymného článku zverejneného v stredu v denníku The New York Times a opisujúceho súčasného prezidenta ako "nevypočítateľného" a "nemorálneho". Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízna stanica Sky News.

Ďalšími úradujúcimi politikmi, ktorí sa od článku s názvom "Som súčasťou odporu uprostred Trumpovej administratívy" dištancovali, sú podľa spravodajskej stanice BBC napríklad minister obrany James Mattis, minister financií Steven Mnuchin, minister spravodlivosti Jeff Sessions, šéf amerických tajných služieb Dan Coats či veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová.

Anonym vo svojom článku v The New York Times okrem iného píše, že je súčasťou "tichého odporu v rámci Trumpovej administratívy", ktorý sa snaží ochrániť krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi.

Údajne ide o vysokopostaveného člena z prostredia samotného prezidenta. Podľa Sky News nie je ani jasné, či je autorom predmetného názorového textu muž alebo žena.

Ako New York Times zdôvodňujú zverejnenie

Podľa článku by Trumpovo "nevyspytateľné správanie bolo ešte znepokojujúcejšie, keby nebolo neznámych hrdinov v Bielom dome a jeho okolí".

"Koreňom celého problému je prezidentova nemorálnosť," konštatuje článok. "Každý, kto s ním pracoval, vie, že pri rozhodovaní sa neriadi žiadnymi rozoznateľnými princípmi."

Pompeo novinárom, ktorí ho sprevádzali na ceste v indickom meste Naí Dillí, povedal, že článok "nie je jeho". Podľa ministra nikoho nemôže prekvapiť, že sa The New York Times rozhodli "takýto kúsok" uverejniť. Dodal, že ide o pokus o oslabenie Trumpovej vlády.

Americký denník rozhodnutie zverejniť sporný článok o prezidentovi obhajoval s tvrdením, že bol "jedinou možnosťou, ako sprostredkovať čitateľom dôležitú perspektívu".

Trump označil autora za zbabelého

Totožnosť autora údajne poznajú iba editori názorového oddelenia novín, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti. Diskusie na sociálnych sieťach sa podľa Sky News sústreďujú predovšetkým na analýzu slovných zvratov použitých neznámym autorom článku. Tie sú potom diskutujúcimi prideľované niektorým konkrétnym ministrom, čím poukazujú na ich možné autorstvo.

Donald Trump v reakcii na článok na Twitteri označil jeho autora za "zbabelého".

"Existuje vôbec tzv. vysokopostavený predstaviteľ administratívy, alebo je to iba ďalší falošný zdroj upadajúcich The New York Times?," opýtala sa hlava štátu v tvíte. Pokiaľ existuje, noviny ho alebo ju musia podľa Trumpa "okamžite z národno-bezpečnostných dôvodov" vyzradiť.