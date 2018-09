Trump môže mať vo vláde sabotéra, vystúpil s článkom v New York Times

Podľa článku majú niektorí Trumpovi ľudia mariť agendu, aby ochránili demokraciu.

6. sep 2018 o 8:06 ČTK

WASHINGTON. Americký denník The New York Times (NYT) zverejnil v stredu na svojom webe článok, podľa ktorého v administratíve prezidenta Donalda Trumpa existuje skupina ľudí, ktorá sa snaží mariť prezidentovu agendu, aby ochránila demokratické inštitúcie.

Autorom anonymného príspevku je podľa NYT "vysoko postavený" vládny úradník.

Prezident Trump označil zverejnenie článku za hanebnosť, hovorkyňa Bieleho domu neznámeho autora označila za zbabelca a vyzvala ho, aby na svoju funkciu rezignoval.

Ochrancovia demokracie

"Som súčasťou odporu vnútri Trumpovej administratívy," znie titulok článku uverejneného v prestížnom americkom denníku.

"Pracujem pre prezidenta, ale ako rovnako zmýšľajúci kolegovia som prisahal, že budem mariť časti jeho agendy a jeho najhoršie sklony," napísal anonymný autor, podľa ktorého to ľudia robia v snahe "ochrániť demokratické inštitúcie" do doby, než Trump opustí úrad.

Zároveň zdôraznil, že nie je ľavicový a želá si, aby súčasná vláda mala úspech.

Korene súčasného problému podľa autora príspevku tkvejú v Trumpovej "amorálnosti" a "impulzívnom" spôsobe vedenia.

"V rámci administratívy funguje tichý odpor ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť svoju krajinu na prvé miesto," stojí v závere názorového článku.

Denník označil zverejnenie príspevku bez uvedenia autora, ktorého totožnosť sám pozná, za "ojedinelý krok".

"Domnievame sa, že zverejniť túto esej anonymne je jediným spôsobom, ako priniesť našim čitateľom dôležitý pohľad," napísal denník.

Trump hovorí o vlastizrade

Prezident Trump zverejnenie nepodpísaného príspevku označil za "skutočnú hanebnosť" a jeho autora za "zbabelého". "Nemajú radi Donalda Trumpa a ja nemám rád ich," uviedol šéf Bieleho domu na adresu redakcie NYT.

"Vlastizrada?" napísal krátko potom na twitteri. Či tweet odkazuje na článok v NYT, ale zatiaľ nie je jasné.

"Existuje skutočne takzvaný 'vysoko postavený vládny úradník', alebo je to len zlyhávajúce The New York Times so svojim ďalším vymysleným zdrojom? Ak skutočne tá zbabelá anonymná osoba existuje, The Times ju / ho musí okamžite vydať vláde na účely národnej bezpečnosti," dodal prezident v ďalšom príspevku na twitteri.

V treťom tweete napísal, že vysušuje močiar "a močiar sa pokúša klásť odpor". "Nebojte sa, vyhráme!" dodal.

Prezidentova hovorkyňa Sarah Sandersová vo vyhlásení nazvala autora článku "zbabelcom" a vyzvala ho, aby na svoju funkciu v Trumpovej administratíve rezignoval.

Anonym sa podľa hovorkyne rozhodol, že "náležite zvoleného prezidenta Spojených štátov bude klamať, namiesto aby ho podporoval".

"Nestavia na prvé miesto krajinu, ale stavia seba a svoje ego nad vôľu amerického ľudu," uviedla Sandersová.

Denník The New York Times vyzvala, aby sa prezidentovi ospravedlnil.

Nie je jasné, či Biely dom podnikol nejaké kroky na odhalenie totožnosti autora príspevku, uviedla agentúra AP.