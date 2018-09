Na letisku v New Yorku dali do karantény lietadlo, pasažierom je zle

Niektorí cestujúci už vystúpili aj so svojom batožinou z lietadla a nastúpili do autobusov.

5. sep 2018 o 17:59 SITA

Lietadlo spoločnosti Emirates na Kennedyho letisku v New Yorku.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Na Kennedyho letisku v New Yorku dali do karantény lietadlo po tom, čo na jeho palube prišlo zle desiatim pasažierom.

Stroj spoločnosti Emirates priletel v stredu ráno z Dubaja. Podľa leteckej spoločnosti pasažierom, ktorým prišlo zle, poskytli z preventívnych dôvodov zdravotnú starostlivosť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Niektorí cestujúci už vystúpili aj so svojom batožinou z lietadla a nastúpili do autobusov.

Na záberoch z vrtuľníkov možno vidieť lietadlo obkolesené sanitkami, inými vozidlami a personálom letiska.

Na mieste sú aj zástupcovia Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC), píše agentúra AP.