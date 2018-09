Zelení v europarlamente chcú vyšetrovať Babiša pre konflikt záujmov

Ide vysoké sumy z fondov EÚ, ktoré získavajú Babišove firmy.

5. sep 2018 o 14:51 TASR

BRUSEL. Politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente (EP) v stredu oznámila, že bude pozorne sledovať situáciu, keď česká pobočka organizácie Transparency International upozornila Európsku komisiu o potenciálnom konflikte záujmov českého premiéra Andreja Babiša s jeho obchodnými záujmami.

Vysoké sumy z fondov EÚ

V správe pre médiá to potvrdil predseda skupiny Zelení/EFA Philippe Lamberts.

"Ak Andrej Babiš naozaj zostáva skutočným majiteľom obchodnej spoločnosti, ktorá získava vysoké sumy z fondov EÚ, alebo má z nej naďalej osobný prospech, musí skončiť ako predseda vlády," uviedol Lamberts vo svojom stanovisku.

"Babiš by sa jednoznačne nemal zúčastňovať diskusií a na procese rozhodovania o budúcom európskom rozpočte, ak by jeho časť mala skončiť v jeho vlastných vreckách. Európska komisia by mala túto vec vyšetriť a zabezpečiť, že všetky rozhodovacie procesy okolo budúceho rozpočtu EÚ prebehnú bez konfliktu záujmov," doplnil Lamberts.

Skupina Zelení/EFA spresnila, že zašle oficiálnu žiadosť Európskej komisii, aby túto záležitosť naozaj prešetrila. Exekutíva Európskej únie je povinná zaberať sa výzvami prichádzajúcimi z europarlamentu a odpovedať na ne.

Babiš prišie na návštevu Nemecka

Babiš je momentálne v Berlíne na svojej prvej oficiálnej návšteve Nemecka. Ešte pred plánovaným rokovaním s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou sa hosť z Prahy stretol so zástupcami nemeckých think-tankov.

Na schôdzke s Merkelovou by sa český premiér popri bilaterálnych otázkach podľa vlastných slov pre verejnoprávnu Českú televíziu chcel sústrediť na problematiku európskeho rozpočtu a otázky spojené s migráciou.

Babiš položil tiež veniec k pamätníku pripomínajúcom niekdajší Berlínsky múr a aj kyticu kvetov na miesto pripomínajúce príspevok krajín Vyšehradskej štvorky k jeho pádu.

Český premiér chce v Berlíne hovoriť i o dopravnej infraštruktúre či o dvojstrannej spolupráci v hospodárskej oblasti, vo sfére digitalizácie či vedy a výskumu.