Litovský minister: Ak sa chce Únia posunúť, nemôže začať diskusiou o etike

Litva si po sankciách našla nové trhy.

6. sep 2018 o 10:35 Zuzana Kepplová

Je to už druhý minister hospodárstva mladší ako tridsať rokov. Dalo by sa povedať, že Litva má tradíciu v obsadzovaní najvyššieho ekonomického postu mladými ľuďmi. VIRGINIJUS SINKEVIČIUS hovorí, ako sa môže malá postsovietska krajina dnes porovnávať so Spojenými štátmi či Čínou. Stretli sme sa s ním v poľskej Krynici na Ekonomickom fóre.

Študovali ste vo Walese a Maastrichte. Prečo ste sa na rozdiel od mnohých mladých Litovcov rozhodli vrátiť?

"Tento rok sa to konečne otočilo, viac ľudí do Litvy prichádza ako odchádza. Pokiaľ ide o mňa, vždy som sa chcel vrátiť. Po škole som dostal ponuku na prácu v Spojených štátoch, no cítil som, že vzdialenosť od rodiny by bola priveľká.

Stále môžem ísť, kam chcem, pretože mám medzinárodný diplom. Napriek tomu si myslím, že som urobil to najlepšie rozhodnutie. Moja žena je Ukrajinka, prišla do Litvy prvýkrát so mnou a páči sa jej tu. Vilnius je dobré mesto na život."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Možno by sme mali emigrovať do Litvy...

"Skúste to!"

Tu na ekonomickom fóre v Krynici sa mnohí predstavitelia Visegrádu ostro vymedzujú voči západnej Európe. Kde v tejto debate stojíte vy?

"Nemyslím si, že si musíme vybrať stranu. Sú tu samozrejme rôzne pohľady na veci. Aj ja som presvedčený, že vonkajšia hranica únie musí byť zabezpečená, ale tiež som presvedčený, že sa treba hýbať dopredu a nenechať sa brzdiť starou byrokraciou. To je pre mňa najdôležitejšie.

Samozrejme, sú rôzne pohľady, čo súvisí s tým, že jednotlivé strany aj krajiny majú rôzne prístupy, no na otázkach, ktoré dnes poškodzujú jednotu únie, musíme nájsť zhodu."

Ako napríklad prisťahovalectvo?

"Vo tom, čo hovoria visegrádske krajiny, je mnoho správneho. Treba to vziať do úvahy. Ľuďom treba samozrejme pomáhať, ale v ich domovoch. Pretože pomáhať im tu sa ukazuje ako škodlivé pre Európsku úniu. Dostáva to k moci protieurópske strany."

Takže kde je v tejto debate Litva?

"Nesnažíme sa zaradiť do jedného z táborov. Vždy podporujeme spoločné stanoviská a sme za jednotnú úniu. Dávame si však pozor, aby sme nezrádzali spojencov. Neteší nás napríklad projekt plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom Nord Stream II. Odrezať Ukrajinu by bolo veľmi zlé riešenie."

Na konferencii ste sa sťažovali na byrokraciu, ktorá bráni výskumu a vývoju v oblasti autonómnych áut. Čo ste mali na mysli?

"V únii sa upíname na pravidlá, ktoré sme prijali pred polstoročím či ešte dávnejšie. Nemôžeme sa, napríklad, viazať na Viedenskú dohodu podpísanú v roku 1969 a hovoriť, že autonómne autá nemôžu byť testované v uliciach štátov Európskej únie, pretože sa tam píše, že v aute musí byť vodič.

V tejto dohode sa toho píše veľa aj o koňoch. Jednoducho to nezodpovedá dobe. Mám obavy o konkurencieschopnosť únie."

Čo teda treba urobiť, aby bola EÚ partnerom veľkým inovačných hráčom ako Čína, India či Spojené štáty?

"V roku 2030 už bude dominovať umelá inteligencia, na čo potrebujeme prístup k dátam. Únia chce byť lídrom, ale začína s debatami, čo je v tomto smere etické. Teda aké dáta možno zbierať a podobne.

To by sa malo diať povedľa. Dôležité je vybudovať otvorený portál so všetkými možnými dátami, ktoré je možné posunúť firmám, pretože ich potrebujú na svoju prácu."

Únia postupuje tak, že sa snaží užívateľov chrániť pred dátovými predátormi, čo bol prípad Cambridge Analytica. Zdá sa vám, že legislatíva ako GDPR je zbytočná?