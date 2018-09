Al-Káida sa snaží podľa NATO opätovne získať niekdajšie postavenie

Rivalita medzi al-Káidov a Islamským štátom môže pre Západ predstavovať hrozbu.

4. sep 2018 o 20:22 TASR

JERUZALEM. Teroristická organizácia al-Káida sa snaží opätovne zaujať svoje výsostné postavenie vo svete, keďže extrémistická organizácia Islamský štát (IS) stráca na vplyve.

Vyhlásil to v utorok vysokopostavený predstaviteľ NATO, ktorého cituje agentúra Reuters.

Al-Káida cíti príležitosť

Nemecký diplomat Arndt Freytag von Loringhoven tvrdí, že rivalita medzi oboma skupinami by mohla predstavovať pre Západ zvýšené riziko.

"Oslabenie IS poskytlo al-Káide príležitosť opätovne nadobudnúť svoje niekdajšie postavenie," povedal von Loringhoven na bezpečnostnej konferencii v Izraeli.

"Zatiaľ čo IS počas uplynulých štyroch-piatich rokov pútala pozornosť sveta, al-Káida potichu obnovovala svoje globálne siete a kapacity," upozornil šéf oddelenia NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť.

Spomenul pričom aktivity al-Káidy v Kašmíre, Afganistane, Sýrii, Jemene, Somálsku alebo v severnej Afrike.

"Na rozdiel od IS je strategickým cieľom al-Káidy znovu získať vedenie v radoch podobne zmýšľajúcich militantov," povedal von Loringhoven.

Súťaž o legitimitu, pridružené skupiny a nových stúpencov medzi týmito dvoma organizáciami zvyšuje podľa von Loringhovena teroristickú hrozbu pre NATO.

Obavy z útokov

Al-Káida vykonala teroristické útoky na USA z 11. septembra 2001, čo vyvolalo vojny pod americkým velením v Afganistane a Iraku.

Americké sily v roku 2011 zabili lídra al-Káidy Usámu bin Ládina v jeho pakistanskej skrýši. Zakrátko nato sa vynoril IS, ktorý sa riadi podobne krajnou formou sunnitského islamu.

Pole pôsobnosti IS v Sýrii a Iraku však bolo v uplynulých rokoch značne odbúrané vďaka ofenzívam, ktoré spustili Damask a Bagdad v spolupráci s rozličnými zahraničnými koalíciami.

Severoatlantická aliancia odhaduje, že pôvodných 39.000 bojovníkov IS v Sýri a Iraku sa podarilo znížiť na 18.000 až 20.000.

"Veľmi znepokojujúcim trendom je úsilie tejto skupiny radikalizovať pomocou propagandy ženy a deti," povedal diplomat.

Podľa neho to môže viesť k zvýšenému zapájaniu žien a maloletých do plánovania a vykonávania množstva útokov, a to aj v členských krajinách NATO.