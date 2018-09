Posledný krvavý boj? Sýrsky režim má na dosah baštu rebelov

Sýrska vláda chce získať provinciu Idlib.

4. sep 2018 o 23:28 Lukáš Onderčanin

DAMASK, BRATISLAVA. O útoku na sýrsku provinciu Idlib sa hovorí už mesiace. V posledných týždňoch tam prichádzali tisíce civilistov z iných území, o ktoré protivládni rebeli prišli.

Dnes oblasť ovládajú nielen povstalci, ale aj džihádisti. Civilisti sa zase obávajú sľúbenej krvavej ofenzívy. Ukončí boj o Idlib vojnu v Sýrii?

1. Čo je to Idlib a prečo je kľúčový?

Kedysi to bolo centrum sýrskeho poľnohospodárstva, pestovali sa tu olivy, bavlna aj čerešne. Dnes je provincia aj rovnomenné mesto na severozápade Sýrie pri tureckých hraniciach poslednou oblasťou v rukách protivládnych povstalcov a džihádistických skupín.

Od začiatku sýrskej vojny v roku 2011 sa tu intenzívne bojovalo a mesto bolo striedavo v rukách opozičných síl a vládnych jednotiek. Kým pred vojnou žilo v oblasti 1,5 milióna ľudí, dnes je Idlib domovom pre tri milióny ľudí. Tretinu podľa BBC tvoria deti a väčšina prišla do oblasti z iných provincií, ktoré povstalci postupne strácali.

Ak by sýrsky prezident Bašár Asad Idlib opätovne získal, išlo by o strategické aj symbolické víťazstvo. Pre protivládne skupiny by to bola veľká porážka – v krajine by už kontrolovali len malé a oddelené oblasti.

Ziskom Idlibu by tiež sýrska armáda ovládla dve strategické cesty – diaľnicu M5 vedúcu z Jordánska do Turecka a diaľnicu M4, ktorá vedie z Asadom obsadeného Aleppa do prístavu Latákíja, kde sa nachádza aj ruská vojenská základňa.

2. Kto Idlib dnes ovláda?

V provincii dnes okrem množstva civilistov žije podľa webu Middle East Eye viac ako 70-tisíc protivládnych povstalcov, BBC hovorí asi o 30-tisíc bojovníkoch. Opozičné skupiny sú však veľmi rozmanité – sú tu džihádisti aj protivládni povstalci, ktorí bojujú proti radikálnemu islamu.

Najväčšie slovo v Idlibe má skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá je napojená na teroristickú organizáciu al-Káida. Za teroristov ich označuje aj Západ.