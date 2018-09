Politička z Babišovho ANO v 48 rokoch otehotnela, vo funkcii hajtmanky chce zostať

4. sep 2018 o 12:04 TASR

PRAHA. Stredočeská hajtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná vo svojich 48 rokoch otehotnela. Politička z vládneho hnutia ANO však napriek tomu plánuje zostať vo funkcii, informoval spravodajský server Echo24.cz.

Samotná Jirmanová tvrdí, že tehotenstvo bolo plánované. Dieťa by sa malo narodiť v prvej polovici roku 2019.

Vo funkcii by však hajtmanka (županka) Stredočeského kraja chcela zotrvať až do ďalších krajských volieb, ktoré sa budú konať v roku 2020. Nevylučuje pritom, že by v nich mohla opäť kandidovať.

Jirmanová, ktorá má už jedného syna z prvého manželstva, sa chce vrátiť do úradu hneď po ukončení šestonedelia. Na materskej dovolenke s dieťaťom zostane jej o 15 rokov mladší manžel Jakub Pokorný.

Stredočeská hajtmanka nedávno čelila kritike v súvislosti s odhalením, že Pokorný využíval manželkino luxusné služobné vozidlo na súkromné účely. Po vypuknutí škandálu manželia oznámili, že už služobným autom jazdiť nebudú.