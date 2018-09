Trump varoval pred útokom na sýrsku provinciu Idlib

Trump vyzval Rusko aj Irán, aby zabránili humanitárnej katastrofe.

4. sep 2018 o 6:56 TASR

DAMASK, WASHINGTON. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok na začiatku svojej návštevy Damasku uviedol, že sýrska severozápadná provincia Idlib "musí byť očistená od teroristov" a celá sa musí vrátiť pod kontrolu vlády.

Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď sa sýrske sily a ich spojenci pripravujú na útok v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov v krajine.

Trump varoval pred katastrofou

Prezident USA Donald Trump však po návšteve Zarífa v Damasku na Twitteri varoval sýrsku vládu pred "bezohľadným útokom" na Idlib a vyzval Rusko aj Irán, aby zabránili humanitárnej katastrofe, uviedla v utorok tlačová agentúra DPA.

"Sýrska územná integrita by mala byť ochránená a všetky kmene a skupiny by ako jedna spoločnosť mali začať s procesom obnovy a utečenci by sa mali vrátiť do svojich domovov," vyhlásil šéf iránskej diplomacie Zaríf na návšteve.

Stretol sa so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a jeho ministrom zahraničných vecí Walídom Mualimom, ktorý sa práve vrátil z Moskvy.

Zarífova návšteva sa konala len niekoľko dní pred tým, ako sa majú lídri Iránu, Turecka a Ruska zísť v Iráne na diskusiách o situácii v Idlibe, pripomenula agentúra AP.

Americký prezident Trump v pondelok v tweete varoval Asada a jeho spojencov pred "bezohľadným útokom" v provincii Idlib, ktorá sa nachádza pri hranici s Tureckom.

"Rusi a Iránci by urobili vážnu humanitárnu chybu, keby sa zúčastnili na tejto možnej ľudskej tragédii. O život môžu prísť státisíce ľudí. Nedovoľte, aby sa to stalo!" napísal Trump.

Asadovi spojenci

Asad a Zaríf diskutovali na stretnutí o programe summitu v Iráne.

Vo vyhlásení Asadovho úradu sa uvádzalo, že Irán a Sýria "majú podobné názory na rôzne prediskutované záležitosti". Ďalšie podrobnosti sa vo vyhlásení nenachádzali.

Agentúra AP napísala, že Asad a Zaríf debatovali aj o "západnom nátlaku" na obe svoje krajiny, teda o sankciách USA uvalených na Irán a o amerických výzvach, aby sa obmedzila rola Iránu v Sýrii.

Zaríf podľa iránskej polooficiálne tlačovej agentúry Fars uviedol, že pred summitom naplánovaným na 7. septembra bolo potrebné poradiť sa "s našimi sýrskymi priateľmi".

Irán poskytuje Asadovi počas sedemročnej občianskej vojny kľúčovú vojenskú aj ekonomickú pomoc a diskusie sa podľa predpokladov mali zameriavať na rozhodujúcu bitku o Idlib.

Asad sa zaprisahal, že vojensky porazí opozíciu v jej poslednej bašte, v provincii Idlib, ak sa povstalci nepodvolia vláde.

Spolu s Iránom pôsobí v sýrskej občianskej vojne ako hlavný vojenský podporovateľ vlády v Damasku aj Rusko - Teherán a Moskva však spolupracujú s Tureckom, ktoré podporuje sýrsku opozíciu, na udržiavaní bezpečných zón pre civilistov.

Splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura odhaduje, že medzi obyvateľmi Idlibu je až 1,4 milióna Sýrčanov, ktorí v súvislosti s vojnou už raz opustili svoje bydlisko. Provincia sa nachádza pri hranici s Tureckom, ktoré však odmieta prijať novú vlnu utečencov.

Predstavitelia OSN predpokladajú, že útok na Idlib vyženie z územia okolo 800.000 ľudí a odradí utečencov od návratu domov.