Putin na svadbe ministerky podľa veľvyslanca Ukrajiny Rakúsku uškodil

Rakúska vládna strana FPÖ je na Ukrajine považovaná za proruskú.

3. sep 2018 o 19:40 TASR

KYJEV, VIEDEŇ. Pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina na nedávnu svadbu rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej "veľmi uškodilo" povesti Rakúska na Ukrajine.

V pondelkovom rozhovore pre tlačovú agentúru APA to uviedol ukrajinský veľvyslanec vo Viedni.

Putin narušil imidž Rakúska

"Mne ako veľvyslancovi je to úprimne ľúto," vyjadril sa Olexandr Ščerba pred nadchádzajúcou cestou rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza do Kyjeva.

Na otázku, či považuje Rakúsko za tzv. staviteľa mostov, odpovedal, že Ukrajina ho tak "chce vidieť".

"Sme priateľmi a partnermi, spojenými spoločnou minulosťou a prítomnosťou - a dúfajme, že aj spoločnou budúcnosťou ako súčasť spoločného európskeho priestoru so spoločnými cieľmi a hodnotami," pokračoval Ščerba na margo rakúsko-ukrajinských vzťahov.

Tie boli podľa neho "jednoznačne" nemenné až do uvedenej udalosti z 18. augusta.

Prítomnosť Putina ako hosťa na Kneisslovej svadbe v štajerskej obci Gamlitz vyvolala kritické reakcie.

Takéto gesto, signalizujúce dôverné vzťahy medzi týmito predstaviteľmi, mohlo byť totiž vnímané ako narúšanie sprostredkovateľskej úlohy Rakúska v záležitostiach, akou je konflikt na Ukrajine.

FPÖ a Jednotné Rusko

Pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá nominovala nestraníčku Kneisslovú do funkcie, je podľa Ščerbu považovaná na Ukrajine za "proruskú", a to aj vzhľadom na jej dohodu o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko.

"Z nášho pohľadu nie je možné byť proruský a zároveň zachovávať neutralitu," dodal veľvyslanec pre APA.

Ščerba sa vyhol odpovedi na otázku, či nadchádzajúca návšteva Kurza v Kyjeve súvisí s načrtnutým vývojom.

Pripustil však, že pokiaľ by prejavila záujem o návštevu aj Kneisslová, ukrajinská vláda "by to s úctou zvážila".