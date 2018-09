Sýrsku provinciu Idlib treba podľa Iránu očistiť od teroristov

Sýrske sily a ich spojenci sa pripravujú na útok v Idlibe.

3. sep 2018 o 19:21 TASR

DAMASK. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok na začiatku svojej návštevy Damasku uviedol, že sýrska provincia Idlib "musí byť očistená od teroristov" a celá sa musí vrátiť pod kontrolu vlády.

Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď sa sýrske sily a ich spojenci pripravujú na útok v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov v krajine.

"Sýrska územná integrita by mala byť ochránená a všetky kmene a skupiny by ako jedna spoločnosť mali začať s procesom obnovy a utečenci by sa mali vrátiť do svojich domovov," uviedol Zaríf.

Stretol sa so sýrskym ministrom zahraničných vecí Walídom Mualimom, ktorý sa práve vrátil z Moskvy, a neskôr má na programe stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.

Zarífova návšteva prichádza niekoľko dní pred tým, ako by sa mali lídri Iránu, Turecka a Ruska stretnúť v Iráne, aby prediskutovali situáciu v Idlibe, pripomína agentúra AP.

Rusko a Irán pôsobia v sýrskej občianskej vojne ako hlavní vojenskí podporovatelia vlády v Damasku, spolupracujú však s Tureckom, ktoré podporuje sýrsku opozíciu, na udržiavaní bezpečných zón pre civilistov.

Splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura odhaduje, že medzi obyvateľmi Idlibu je až 1,4 milióna Sýrčanov, ktorí v súvislosti s vojnou už raz opustili svoje bydlisko.

Provincia sa nachádza pri hranici s Tureckom, ktoré však odmieta prijať novú vlnu utečencov.