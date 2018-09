Turisti vyháňajú domácich, z Florencie odišlo päťsto nájomníkov

Prenájom pre turistov je výhodnejší.

2. sep 2018 o 15:29 Lukáš Onderčanin

FLORENCIA, BRATISLAVA. Renesančná katedrála aj slávne mosty lákajú do Florencie každoročne viac ako šestnásť miliónov turistov.

Mesto už niekoľko rokov upozorňuje turistov na to, ako sa v centre správať. V minulosti dokonca začali polievať schody pred katedrálou, aby odlákali turistov s obedovými balíčkami.

Čoraz väčším problémom sa však stáva to, že turizmus z mesta vyháňa miestnych.

Obmedzenia v Berlíne aj v New Yorku

Mesto je každoročne nútených opustiť asi tisíc Talianov, ktorých vyháňajú vysoké ceny nájmu. Od októbra do júna tak z historického aj širšieho centra muselo odísť 478 rezidentov, uvádza pre stránku thelocal.it národný zväz nájomníkov vo Florencii, Sunia.

Navyše v poslednom roku 242 ľudí muselo prenajímané byty opustiť v priebehu niekoľkých dní – nedokázali totiž splatiť výrazne zvýšený nájom.

Majitelia nehnuteľností totiž radšej prenajímajú v letnej sezóne svoje byty turistom, ako dlhodobo. Výskumníci z Univerzity v Siene zistili, že každá piata nehnuteľnosť v historickom centre Florencie je dnes prenajímaná prostredníctvom služby Airbnb.

Službu, cez ktorú si priamo od majiteľa môžete prenajať byt alebo izbu, považujú mnohé krajiny za kontroverznú. Rozhodnutie, či z prenájmu zaplatíte daň, je väčšinou na majiteľovi a preto web mnohé mestá kritizujú.

V minulosti Airbnb zakázali v Berlíne, teraz môže fungovať len po dodržaní prísnych pravidiel. Registrovať svoju nehnuteľnosť na prenájom musíte v New Yorku, v Barcelone je potrebné zaplatiť ročný poplatok a v Amsterdame, Paríži či v San Franciscu je možné prenajímať svoj byt či izbu len obmedzený čas, do 30 do 120 dní v roku.

Proti Airbnb tak zakročila aj Florencia – minulý rok zvýšila turistickú daň z 1,5 na tri eurá. Stránka túto sumu zahrnie hneď pri platbe za prenájom, čím sa mestu darí zarábať z prenájmu výrazne viac ako v minulosti.

Renesančný Disneyland

Vysoký počet turistov je v posledných rokoch v Taliansku veľkou témou debát. Aj Florenciu už web thelocal.it nazýva „renesančným Disneylandom“. Taliansko každoročne navštívi viac ako 52 miliónov turistov, čo z neho robí piatu najnavštevovanejšiu krajinu na svete.

V Benátkach sa začali v minulých rokoch objavovať letáky vyzývajúce turistov, aby odišli, pretože mesto ničia. Úrady v Benátkach tiež začali trestať turistov, ktorí si v mestských kanáloch chceli zaplávať, po meste sa nemôžete ani prechádzať bez trička.

Kúpanie vo fontánach vysokými sumami pokutuje aj Rím. Len pred pár týždňami vyhlásilo mesto pátranie po skupine britských turistov, ktorí sa nahí kúpali vo fontáne pred pamätníkom Altare della Patria.