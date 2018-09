Spojené štáty zrušia príspevky na chod úradu OSN pre palestínskych utečencov

Ministerstvo tiež kritizuje spôsob fungovania UNRWA.

1. sep 2018 o 6:46 TASR

NEW YORK. Spojené štáty sa rozhodli zastaviť financovanie Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).

Uviedlo to v piatok americké ministerstvo zahraničných vecí.

Kritizuje spôsob fungovania

Podľa agentúry DPA americký rezort diplomacie vo svojom stanovisku poukázal na to, že medzinárodné spoločenstvo nedokázalo vyplniť medzery po tom, ako americký prezident Donald Trump začiatkom tohto roka oznámil, že jeho vláda nevyplatí viac ako polovicu prisľúbenej tranže pre UNRWA.

Ministerstvo uviedlo, že Washington už "viac nie je ochotný poskytovať veľmi neprimeraný podiel" na chod tejto agentúry.

Podľa zverejneného vyhlásenia ide totiž o organizáciu s "nenapraviteľnými" nedostatkami.

Ministerstvo tiež kritizuje spôsob fungovania UNRWA a tvrdí, že agentúra má "nekonečne a exponenciálne rozširujúcu skupinu oprávnených príjemcov" tejto pomoci.

USA sú hlavným darcom

Spojené štáty začiatkom januára oznámili, že pre UNRWA v tomto roku poskytnú pomoc vo výške 60 miliónov dolárov, zatiaľ čo vyplatenie zvyšku malo podliehať "ďalšiemu zvažovaniu".

USA sú hlavným darcom pre UNRWA, ktorá poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Predjordánsku a v pásme Gazy. Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania a sociálne služby.

Američania požadujú od Palestínčanov pripravenosť na mierové rokovania s Izraelom, po spornom preložení amerického veľvyslanectva v Izraeli do Jeruzalema však palestínska samospráva už nepovažuje Spojené štáty za nestranného sprostredkovateľa.

Diplomatické zdroje OSN pred časom varovali, že ak by USA svoju pomoc pre UNRWA ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.