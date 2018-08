Moskva je pripravená posilniť vojenské kontakty s USA, vyhlásil Lavrov

Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že ruské ministerstvo obrany a rezort obrany USA udržiavajú kontakty ohľadne Sýrie.

31. aug 2018 o 16:59 TASR

SOČI. Moskva je pripravená posilniť vojenské kontakty so Spojenými štátmi, ak je na to Washington pripravený. Uviedol to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že ruské ministerstvo obrany a rezort obrany USA udržiavajú kontakty ohľadne Sýrie: "Existuje dohoda o mechanizme prevencie neúmyselných nehôd, a funguje," spresnil.

"Máme však záujem o to, aby naše kontakty týkajúce sa tejto časti Blízkeho východu a severnej Afriky boli konkrétnejšie, aby sa uľahčilo hľadanie riešení," vysvetlil Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.

"Sme pripravení pohnúť sa týmto smerom, ak to USA považujú za možné, hoci mnohí vo Washingtone sú proti akýmkoľvek kontaktom medzi Ruskom a Spojenými štátmi... Viete, aká je tam atmosféra," dodal šéf ruskej diplomacie.