rimátorka Chemnitzu cudzincov uistila, že sa nemusia báť

31. aug 2018 o 16:49 TASR

CHEMNITZ. Primátorka Chemnitzu Barbara Ludwigová by rada uistila zahraničných turistov, študentov a investorov, že toto východonemecké mesto je pre nich naďalej bezpečné, a to i napriek násilným protestom krajnej pravice, ktoré sa konali v uplynulých dňoch. Uviedla to agentúra AP.

Ludwigová novinárom v piatok povedala, že po násilnostiach, ktoré vyvolal incident z minulej nedele, keď zrejme dvaja muži blízkovýchodného pôvodu dobodali na smrť 35-ročného Nemca, panuje "v súčasnosti na viacerých stranách mnoho neistoty a strachu".

Fotografie kričiacich neonacistov vyháňajúcich z mesta cudzincov počas pondelňajšieho protestu sa dostali do médií i ďaleko za hranicami Nemecka.

Vyvolali obavy medzi podnikateľmi a v prostredí miestnej Technickej univerzity, ktorú navštevuje mnoho zahraničných študentov, píše agentúra AP.

"V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa budeme snažiť dať jasne najavo, že zahraniční študenti a zahraniční investori majú naozaj v tomto meste svoje miesto a budú tu v bezpečí," dodala Ludwigová.