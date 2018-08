Japonské ministerstvo obrany žiada rekordný rozpočet na armádu

Japonsko chce posilniť svoju raketovú obranu, pretože vidí hrozbu v Severnej Kórei.

31. aug 2018 o 12:18 TASR

TOKIO. Japonské ministerstvo obrany žiada rekordne vysoký rozpočet pre fiškálny rok 2019, ktorý by zabezpečil viac ako dvojnásobné výdavky na raketovú obranu, vrátane nákupov drahej americkej výzbroje. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.

Požiadavka na 5,3 bilióna jenov (47 miliárd dolárov), schválená ministerstvom v piatok, je o 2,1 percenta vyššia v porovnaní s prechádzajúcim rokom. Výdavky Japonska na obranu stúpajú za premiéra Šinzóa Abeho siedmy rok po sebe.

Plán celkového vládneho rozpočtu má byť kabinetu predložený na schválenie v priebehu tohto roka.

Žiadosť ministerstva súvisí so zvýšením výdavkov na raketovú obranu z vlaňajších približne 180 miliárd jenov na 424 miliárd jenov (8,3 miliardy dolárov). Časť týchto peňazí by išla na americké pozemné protiraketové systémy Aegis Ashore a protiraketové strely SM-3 Block IIA, odpaľované do vzduchu z lodí.

Japonsko chce posilniť svoju raketovú obranu z toho dôvodu, že Severná Kórea neurobila zásadný pokrok v denuklearizácii (odstraňovaní jadrových zbraní) a stále predstavuje vážnu hrozbu.