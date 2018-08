Európska komisia navrhne zrušenie letného času

S návrhom musí ešte súhlasiť europarlament a jednotlivé členské štáty EÚ.

31. aug 2018 o 9:37 (aktualizované 31. aug 2018 o 10:00) čtk

BERLÍN. Európska komisia navrhne zrušenie letného času v Európskej únii. Predseda EK Jean-Claude Juncker to uviedol v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF, informovala agentúra DPA.

Prianie zrušiť striedanie času podľa neho vyjadrili občania EÚ v nedávnej verejnej konzultácii. Aby ale bol zavedený jednotný celoročný čas, musel by s návrhom komisie súhlasiť aj Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EÚ.

"Ľudia to chcú, my to urobíme," povedal Juncker. Predseda Európskej komisie reagoval na verejnú konzultáciu, v ktorej sa prevažná väčšina zo 4,6 milióna občanov EÚ, ktorí sa do nej zapojili, vyslovila pre zrušenie prechodu na letný čas. Najväčší záujem o anketu prejavili ľudia v Nemecku, odkiaľ ich hlasovali tri milióny.

Aby občania Európskej únie mohli prestať každý polrok posúvať ručičky na hodinách, museli by s návrhom Európskej komisie vyjadriť súhlas ešte poslanci Európskeho parlamentu a jednotlivé členské štáty EÚ.

Tento rok vo februári Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila prínosy a riziká striedania letného a zimného času a prípadne navrhla ukončenie tejto praxe, ktorá má viacero odporcov.

Postup europarlamentu bol reakciou na občianske iniciatívy a petície, ktoré sa niekoľko rokov odvolávajú na možné negatívne dopady striedania času na zdravie.