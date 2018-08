V Novom Mexiku sa zrazil autobus a nákladné auto, hlásia mŕtvych

Podľa najaktuálnejších informácii zomrelo sedem ľudí.

31. aug 2018 o 7:58 SITA

ALBUQUERQUE. Zrážka autobusu a nákladného auta v americkom štáte Nové Mexiko si vyžiadala najmenej sedem mŕtvych. Polícia informovala, že nákladnému autu praskla pneumatika, pričom prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s autobusom.

Prípad sa stal vo štvrtok na diaľnici Interstate 40 neďaleko hranice s Arizonou.



V autobuse sa nachádzalo 49 ľudí, mnohých z nich transportovali do nemocníc. Zatiaľ nie je známe, koľko osôb utrpelo zranenia a v akom sú stave. University of New Mexico Hospital hlási deväť pacientov, pričom očakávajú ďalších troch zranených.



Autobus mieril z Albuquerque do Phoenixu. Prípad vyšetrujú Národná komisia pre bezpečnosť dopravy a polícia štátu Nové Mexiko.