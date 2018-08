Urážky národa aj mužov. V Rusku začali trestať za lajky aj príspevky

Ruský bloger môže ísť do väzenia za vtip.

30. aug 2018 o 19:18 Petra Procházková

MOSKVA, BRATISLAVA. Ľubov Kaluginová si o mužoch nemyslí nič dobré. A ani to neskrýva. V Omsku ju poznajú mnohí, niektorí ju obdivujú, iní ju považujú za fanatickú feministku.

No málokomu by napadlo, že je pre spoločnosť natoľko nebezpečná, aby musela skončiť vo väzení. Presne to jej teraz hrozí.

Kaluginová totiž aktívne na sociálnych sieťach diskutuje o nadvláde opačného pohlavia, ktoré ženy ponižuje, či o nerovnoprávnosti. Dvanásť z jej statusov preverujú teraz experti z Vyšetrovacieho výboru Ruska, uvádza web life.ru.

Je podozrivá, že vyvolávala nenávisť proti skupine obyvateľov a tiež útočila na dôstojnosť osoby alebo skupiny osôb podľa pohlavia. Čo je trestný čin.

Mladá aktivistka sa môže trestu naozaj obávať – v poslednom čase začali ruské úrady trestať takzvaných internetových zločincov nielen za výroky, ale aj za ich preberanie.

Príspevky a články, ktoré úrady označujú za extrémistické, sa automaticky zaraďujú do špeciálneho registra Rosfinmonitoring. V súčasnosti v ňom je zaregistrovaných 8,5 tisíca osôb.

Mnohí sa skutočne dopustili vážnych trestných činov, prípadne sú podozriví. Iní boli aj právoplatne odsúdení za terorizmus. No približne 1500 ľudí bolo označených za extrémistov aj za nevinné slová, vtipy či obrázky, ktoré na sociálnych sieťach zverejnili alebo len preposlali.

Čerešnička na hovne

V Petrohrade sa 21. augusta začalo súdne konanie s ruským aktivistom a blogerom Eduardom Nikitinom. Ten na sociálnej sieti VKontakte zverejnil vtip, v ktorom úrady našli znaky extrémizmu.

Nikitinovi tak hrozí až päť rokov odňatia slobody. Vyšetrovateľ tiež uvažuje o nútenej psychiatrickej liečbe.

Nikitin, člen opozičného hnutia Solidarnosť, ešte v roku 2015 preposlal text, ktorý sa týkal volieb a obsahoval tiež vulgarizmy.