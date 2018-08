Šéfka diplomacie EÚ vyzvala na väčšiu zodpovednosť v spore o migrantov

Taliansko ohrozuje boj proti prevádzačstvu ľudí z pobrežia Líbye do Európy.

30. aug 2018 o 12:42 TASR

VIEDEŇ. Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová vyzvala vo štvrtok členské štáty, aby prevzali "väčšiu zodpovednosť" za migrantov zachránených v Stredozemnom mori.

Táto téma sa stala aj súčasťou agendy na aktuálnom zasadnutí ministrov obrany EÚ vo Viedni.

Taliansko ohrozuje boj proti pašerákom

Talianska populistická vláda zaujala prísny postoj k migrácii a odmietala povoliť vystúpenie z lode ľuďom zachráneným na mori, kým ostatné členské krajiny EÚ neprídu s ponukou, že ich prijmú.

Táto záležitosť ohrozuje Operáciu Sophia, námornú operáciu Európskej únie zameranú na boj proti prevádzačstvu ľudí z pobrežia Líbye do Európy.

Operácia má podľa plánu trvať do konca tohto roka. Keď sa v roku 2015 začala, členské štáty sa dohodli, že všetkých zachránených migrantov dopravia do Talianska, pripomenula vo štvrtok tlačová agentúra DPA.

Rím teraz žiada zmenu týchto pravidiel a vyhráža sa, že v opačnom prípade zatvorí svoje prístavy pre plavidlá Operácie Sophia.

Migrácia je spoločným problémom

Mogheriniová, ktorá je Talianka, argumentovala, že zvládnutie migračných prúdov je spoločným európskym problémom, a nielen problémom jednej krajiny.

"Práve preto máme na mori operáciu EÚ a práve preto som presvedčená, že - aj keď je táto diskusia veľmi ťažká - by bolo dobré, aby členské štáty v tomto ohľade uvažovali o prevzatí väčšej zodpovednosti," povedala Mogheriniová pred štvrtkovými neformálnymi rozhovormi vo Viedni.

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová apelovala na Taliansko, aby neprekazilo Operáciu Sophia.

"Je to aj otázka dôveryhodnosti a spoľahlivosti európskej misie. Priviedli sme ju k životu. Bude trvať do konca tohto roka. A musí do konca tohto roka aj fungovať," zdôraznila nemecká ministerka.