Brazília zvažuje obmedzenie vstupu pre venezuelských migrantov

Zmienený systém má zvýhodňovať tých, ktorí si zasluhujú pomoc.

30. aug 2018 o 6:17 TASR

Temer uviedol, že by sa mohol na brazílsko-venezuelských hraniciach zaviesť lístkový systém.(Zdroj: SITA/AP)

RIO DE JANEIRO. Brazílska vláda zvažuje obmedzenie vstupu Venezuelčanov na územie Brazílie, riešiac otázku, ako zastaviť migračnú krízu v pohraničnom regióne na severe krajiny.

Oznámil to v stredu brazílsky prezident Michel Temer, ktorého citovala agentúra DPA.

Zaviesť lístkový systém

Temer pre rozhlasovú stanicu Rádio Jornal uviedol, že by sa mohol na brazílsko-venezuelských hraniciach zaviesť lístkový systém so zámerom znížiť počet tých, ktorí prichádzajú do Brazílie, na 100-200 osôb denne.

Súčasná štatistika je 700-800 osôb denne. O danej myšlienke sa rokovalo v utorok na zasadaní vlády.

"To, čo sa deje vo Venezuele, je neprijateľné. Narúša to harmóniu celého kontinentu," prízvukoval Temer.

Vláda neskôr prezidentove slová spresnila s tým, že zmienený systém by zvýhodňoval tých, ktorí si zasluhujú humanitárnu pomoc a nesmie byť vysvetľovaný ako pokus o zatvorenie hraníc s Venezuelou.

Vyslaná armáda

Temer v utorok zároveň potvrdil, že do pohraničného mesta Pacaraima bude vyslaná armáda.

Dôvodom je skutočnosť, že miestni obyvatelia minulý týždeň zaútočili na venezuelských migrantov a prinútili ich vrátiť sa späť do vlasti. Nápor migrantov sa sústreďuje v brazílskom štáte Roraima, kde leží aj Pacaraima.

Ekonomická a politická kríza vo Venezuele, kde obyvatelia trpia nedostatkom tovaru a liekov, viedla k odchodu približne 2,3 milióna ľudí z krajiny, uvádza OSN.

Migračná kríza

Panuje názor, že ide o najväčšiu migračnú krízu, akú kedy zažila Latinská Amerika. Najväčší počet venezuelských migrantov prijali Kolumbia, Peru a Ekvádor.

Za ostatné tri roky prišli do štátu Roraima desaťtisíce Venezuelčanov. Ich príchody vyťažili miestne sociálne služby a v oblasti spôsobili humanitárnu krízu.

Mnoho venezuelských rodín je totiž veľmi chudobných a spí na uliciach či v lacných hosteloch. V oblasti v dôsledku toho vzrástla zločinnosť i prostitúcia.