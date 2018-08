Mayová odmietla povedať, či sa Briti budú mať po brexite lepšie

Britská premiérka sa nevyjadrila ani k tomu, či by v súčasnosti hlasovala za brexit.

29. aug 2018 o 7:09 TASR

KAPSKÉ MESTO. Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v utorok odpovedať na otázku, či sa v Británii po jej odchode z Európskej únie bude žiť lepšie.

Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.

Vôľa ľudí

Na otázku televízie, či by aj v súčasnosti hlasovala za brexit, Mayová, ktorá v utorok pricestovala na návštevu Juhoafrickej republiky (JAR) odpovedala:

"Našou úlohou nie je uskutočniť druhé referendum o brexite. Našou úlohou je uskutočniť brexit. Takže to, za čo by v súčasnosti niekto hlasoval, je bezpredmetné. Teraz ide o nasledovné: robíme to, čo ľudia chceli? Odpoveď znie, že robíme - táto vláda to uskutočňuje."

Mayová, ktorá pôvodne bojovala za zotrvanie Británie v EÚ, odmietla komentovať aj kritiku bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, podľa ktorej jej plán brexitu môže poškodiť britskú ekonomiku.

Podľa Mayovej jej návrh dohody na usporiadanie vzťahov medzi Bruselom a Britániou prinesie úžitok obom stranám.

Dohoda o brexite

Mayová tiež odmietla špekulovať o otázke usporiadania referenda o konečnej dohode o brexite, ktorú jej vláda uzavrie s EÚ.

Poslanec britského parlamentu za Liberálnodemokratickú stranu Tom Brake, ktorý je zástancom takéhoto referenda, pre Sky News povedal, že Británia nemôže Mayovej dovoliť, aby sa tejto nesmierne dôležitej otázke vyhla.

"Prečo (Mayová) presadzuje politiku, o ktorej vie, že v jej dôsledku bude naša krajina chudobnejšia a slabšia?" opýtal sa Brake, pričom dodal, že za niečo také nikto vrátane Mayovej v referende v júni 2016 nehlasoval.

Mayová je v súčasnosti na návšteve troch afrických krajín. Z JAR sa v stredu presunie do Nigérie a následne do Kene.