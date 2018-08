Mayová pricestovala do Juhoafrickej republiky, sľúbila nové ekonomické partnerstvo

Mayová vyhlásila, že v investovaní na africkom kontinente vidí veľký potenciál.

28. aug 2018 o 14:47 TASR

KAPSKÉ MESTO. Britská premiérka Theresa Mayová začala v utorok trojdňovú cestu po troch afrických krajinách, keď pricestovala do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike (JAR).

Jej cesta sa koná v čase, keď sa predsedníčka vlády usiluje podporiť obchodných partnerov pred budúcoročným odchodom Británie z Európskej únie, zatiaľ čo britské podniky bijú na poplach ohľadom možného negatívneho dosahu tohto tzv. brexitu.

Ohlásila plány na investície pre Afriku

Británia bola v roku 2017 šiestym najväčším obchodným partnerom Juhoafrickej republiky, pripomína agentúra DPA.

Mayová ohlásila plány na investície pre Afriku vo výške približne piatich miliárd dolárov, pričom britsko-africké partnerstvo bude úzkostlivo dbať na vytvorenie pracovných miest.

Mayová hovorila tiež o potrebe pokračovania britskej pomoci pre Afriku. "Chcem sa vyjadriť jasne - zahraničná pomoc funguje," vyhlásila súčasná šéfka Downing Street č. 10.

Na palube lietadla smerujúceho do JAR sa pokúšala utlmiť obavy z toho, čo by sa mohlo stať, keby Británia opustila EÚ bez vyrokovanej dohody o brexite. "Nebol by to koniec sveta," zdôraznila.

Londýn minulý týždeň zverejnil 24 dokumentov o príprave na brexit bez dohody. Analytici varujú, že takýto scenár by mohol mať vážne dôsledky pre ekonomiku krajiny.

Mayová sa v JAR stretne s tamojším prezidentom Cyrilom Ramaphosom a ak to počasie dovolí, navštívi ostrov Robben Island, kde bol 18 rokov režimom apartheidu väznený bojovník za ľudské práva a neskorší prezident Nelson Mandela.

Presunie sa do Nigérie

Mayová sa následne v stredu presunie do Nigérie, kde sa stretne s tamojším prezidentom Muhammaduom Buharim. Svoju cestu ukončí vo štvrtok v Keni, kde má na pláne rokovanie s prezidentom Uhuruom Kenyattom. Stretne sa tam i s britskými vojakmi, ktorí cvičia tamojších vojakov na boj s militantmi v Somálsku.

Posledným šéfom Downing Street č. 10, ktorý zavítal do subsaharskej Afriky, bol v decembri 2013 expremiér David Cameron, ktorý sa vtedy zúčastnil na pohrebe bývalého prezidenta JAR Nelsona Mandelu.

Mayová ešte v tomto regióne ako premiérka nebola. Jej jedinou africkou cestou bola návšteva Tuniska v roku 2015 po teroristickom útoku na hotel v letovisku Súsa, kde zahynulo takmer 40 ľudí.

"Afrika stojí priamo na hrane transformačnej úlohy vo svetovej ekonomike," vyhlásila Mayová krátko pred odletom.