Zeman nepocestuje na VZ OSN, všetko podstatné vraj už povedal

Zeman o svoje zastúpenie na zasadnutí 18. septembra v New Yorku požiadal premiéra Andreja Babiša. Ten však nemá čas.

27. aug 2018 o 18:16 TASR

PRAHA. Český prezident Miloš Zeman nevycestuje na jesenné otvorenie 73. Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) do amerického New Yorku. Hovorca Jiří Ovčáček to vysvetlil tým, že prezident už všetko podstatné povedal.

Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz, ktorý pripomenul, že Zeman sa na tomto podujatí v posledných rokoch zúčastňoval pravidelne. Prezidenta tento raz nahradí vicepremiér Jan Hamáček.

“ Pán prezident už na Valnom zhromaždení OSN povedal všetko podstatné týkajúce sa potreby boja s medzinárodným terorizmom. „ Jiří Ovčáček

"Sú to takmer dva mesiace, odkedy som bol poverený riadením ministerstva zahraničných vecí, svoju funkciu beriem veľmi vážne. Chystám sa na septembrové Valné zhromaždenie OSN," vyhlásil v pondelok Hamáček na stretnutí českých diplomatov.

I keď Zeman v ostatných rokoch cestoval na VZ OSN pravidelne, jeho tohtoročná neúčasť je podľa hovorcu Hradu logická.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Pán prezident už na Valnom zhromaždení OSN povedal všetko podstatné týkajúce sa potreby boja s medzinárodným terorizmom," zdôvodnil Ovčáček.

Prečítajte si tiež: Zeman zaútočil na Dubčeka: Podělal se od hrůzy

Zeman o svoje zastúpenie na zasadnutí 18. septembra v New Yorku požiadal premiéra Andreja Babiša. Ten však nemá čas a preto poveril ministra vnútra a zahraničia Hamáčka.

Hamáček podľa vlastných slov do USA nepoletí z funkcie ministra zahraničia, ale z titulu vicepremiéra. "Je to prezidentská vec, pán prezident požiadal pána premiéra a pán premiér ma požiadal ako prvého podpredsedu vlády," povedal pre Novinky.cz Hamáček.

Pokiaľ by Česko malo do polovice septembra nového ministra zahraničných vecí, išiel by zrejme na zmienené zasadnutie tiež.