Babiš czexit rázne odmietol, budúcnosť vidí v Únii

Český premiér Andrej Babiš tvrdí, že tí, ktorí volajú po odchode Česka z Únie, ohrozujú budúcnosť krajiny.

27. aug 2018 o 11:05 TASR

PRAHA. Premiér Andrej Babiš v pondelok ráno dôrazne vystúpil proti hlasom volajúcim po odchode Česka z Európskej únie.

Na pravidelnej porade českých veľvyslancov v Černínskom paláci v Prahe vyhlásil, že ak niekto rozpráva o takomto kroku, ohrozuje tým budúcnosť krajiny.

Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Spojenec západu

Podľa Babiša sú nezmyselné aj tvrdenia, že súčasná vláda nemá žiadnu zahraničnú politiku.

"Sme pevnou súčasťou Západu, sme členmi EÚ a sme spojencom v rámci NATO. To nikto nemôže spochybniť," povedal premiér.

"Ak niekto rozpráva o czexite, ohrozuje našu budúcnosť. Za obdobie 2004-2017 sme získali 700 miliárd korún (27,19 miliardy eur), náš hrubý domáci produkt sa zvýšil o 37 percent," vymenoval pozitíva členstva Česka v EÚ.

Babiš v pražskom sídle ministerstva zahraničných vecí zdôraznil, že Česko by malo byť v Európe aktívnejšie. To, že chce presadzovať české záujmy, nie je podľa neho nič protieurópske.

Premiér následne uviedol, že EÚ je v neľahkej situácii. "Je stále viac hlasov, ktoré hovoria, že potrebujeme reformu Európskej únie. Brexit je veľmi negatívny signál pre EÚ aj pre nás," povedal.

Návrat k podstate

EÚ by sa podľa Babiša mala vrátiť k svojej podstate a pôvodnému poslaniu, teda zaistiť bezpečný a prosperujúci kontinent založený na spoločnom vnútornom trhu.

Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať už v roku 2019, budú podľa Babiša nesmierne dôležité.

"Musíme bojovať za to, aby sa Európa zmenila, aby sa posilnila rola Európskej rady a členských štátov - aby sme neboli v úlohe, že nám niekto niečo diktuje," vysvetlil svoj názor český premiér.

Dodal, že jedným z najväčších problémov Európy je migrácia. Tá sa podľa Babiša musí riešiť inteligentným a humánnym spôsobom.

"Ak hovorím o tom, že nechcem prijať ani jedného migranta, tak z toho dôvodu, že je to určitý symbol. Európa nemá žiadne riešenie. Treba to zásadne zastaviť. Mali by sme vyjednávať s africkými štátmi," dodal Babiš, citovaný portálom Novinky.cz.