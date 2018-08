V Brandenbursku evakuujú ľudí z troch obcí, ohrozuje ich lesný požiar

Nemecko má za sebou jedno z najhorúcejších letných období.

23. aug 2018 o 22:39 TASR

TREUENBRIETZEN. Obyvateľov obcí Tiefenbrunnen, Frohnsdorf a Klausdorf z okresu Potsdam-Mittelmark v nemeckej spolkovej krajine Brandebursko vo štvrtok večer urýchlene začali evakuovať po tom, čo sa lesný požiar v oblasti rozšíril medzičasom na územie s rozlohou 300 hektárov.

V regióne zasahujú početní príslušníci hasičského zboru.

Informovalo o tom internetové vydanie denníka Bild, ako aj internetový server rbb24.de.

Požiar vypukol podľa policajných zdrojov v poludňajších hodinách a napriek maximálnemu úsiliu o jeho likvidáciu sa mimoriadne rýchlo rozšíril pozdĺž cestnej komunikácie 102 až na územie so spomínanou rozlohou.

Dočasným útočiskom sa pre evakuovaných, ktorí by si mali vziať so sebou iba to najdôležitejšie vrátane dokumentov či liekov, stane zrejme viacúčelová hala v Treuenbrietzene.

Občania by nemali nechať otvorené okná, zavrieť vetráky i dvere a vypnúť klimatizačné zariadenia.

Nemecko má za sebou jedno z najhorúcejších letných období histórie sprevádzané aj v Brandenbursku mimoriadnym suchom.

To je teraz živná pôda pre lesné požiare, ktorých riziko je v celej spolkovej republike mimoriadne vysoké.