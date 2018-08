V Nemecku sa postavili pred súd dvaja členovia Islamského štátu

Obaja sa mali podieľať na vražde, jeden pracoval ako účtovní, druhý hliadkoval.

23. aug 2018 o 13:32 SITA

BERLÍN. Nemecká prokuratúra obžalovala dvoch podozrivých členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) z účasti na poprave vysokopostaveného Iračana v roku 2014.

Spolková prokuratúra vo štvrtok uviedla, že dvaja Iračania boli formálne obžalovaní z vojnových zločinov ako členovia zahraničnej teroristickej organizácie.

Identifikovali ich ako 42-ročného Raada A. a 19-ročného Abbasa R..

Prokuratúra potvrdila, že starší z mužov pracoval od júna 2014 ako účtovník pre IS v Mosule. Mladší bol zase členom ozbrojených hliadok v meste a je podozrivý aj z prepravy zbraní a tiel obetí IS.

Raad A. sa tiež údajne snažil nalákať Iračanov, aby sa pripojili k IS, a to po tom, ako sa v júli 2015 vrátil do Nemecka. Oboch zatkli v máji 2017.