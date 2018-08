Japonsko a Južnú Kóreu zasiahnu tajfúny

V súvislosti s tajfúnom Soulik hlásia ako nezvestnú 23-ročnú ženu.

23. aug 2018 o 11:58 SITA

SOUL. Južná Kórea a Japonsko sa pripravujú na dva prichádzajúce tajfúny. Tie by mali nad ich pevninu doraziť počas štvrtka a piatka.

Podľa predpovedí by tajfún Soulik mal doraziť nad mesto Sočchon na juhozápade Južnej Kórey v piatok okolo 3:00 miestneho času.

Vietor dosahujúci 160 kilometrov za hodinu

So sebou by mal priniesť 7-15 centimetrové zrážky a vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať do 160 kilometrov za hodinu, tvrdia meteorológovia. Predpokladá sa, že pri prechode ponad horský terén v krajine tajfún oslabne.

V súvislosti s tajfúnom hlásia ako nezvestnú 23-ročnú ženu, ktorú zrejme strhli veľké vlny, keď v stredu v noci fotografovala na ostrove Čedžu, informovala agentúra pre zvládanie katastrof. Vlny tiež spôsobili zranenia 31-ročnému mužovi.

V krajine pre živel zrušili vyše 200 letov a mnoho škôl plánuje na piatok zrušiť vyučovanie. Prezident Mun Če-in vyzval na mimoriadne snahy o minimalizovanie škôd, ktoré by mohol tajfún napáchať.

Poveril tiež juhokórejských predstaviteľov, aby preskúmali, či netreba zmeniť miesto konania stretnutí kórejských rodín rozdelených vojnou.

Druhé kolo stretnutí by sa malo konať v piatok v severokórejskom horskom rezorte, kadiaľ by mal pravdepodobne tajfún prejsť.

Západ Japonska ohrozí Cimarron

Na Japonsko sa zase valí tajfún Cimarron, ktorý by sa mal dostať nad západ krajiny vo štvrtok v noci.

Japonská meteorologická agentúra v tejto súvislosti vydala varovania pred silnými nárazmi vetra, vysokými vlnami a prudkým dažďom. V regiónoch Šikoku a Kinki aerolínie zrušili vyše 300 letov, informovala Kyodo News.

Ako tiež uviedla, v stredu ráno sa na pobreží mesta Šizuoka stratili traja vysokoškolskí študenti.

Cimarron Južnú Kóreu podľa tamojších predstaviteľov neovplyvní.