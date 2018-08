Imámka liberálnej mešity v Berlíne chce zriadiť ďalšiu vo Viedni

Sekulárny islam v Európe brzdí strach, Seyran Atešová žije pod ochranou polície.

22. aug 2018 o 21:22 TASR

VIEDEŇ. Bojovníčka za práva žien, liberálna moslimka Seyran Atešová, ktorá je v Nemecku pod policajnou ochranou, by v rakúskom hlavnom meste chcela zriadiť liberálnu mešitu.

Rodáčka z Istanbulu, ktorá sa v Berlíne ako advokátka venuje predovšetkým trestnému a rodinnému právu a ktorá je imámkou liberálnej mešity otvorenej vlani v berlínskej štvrti Moabit, vyvolala svojimi aktivitami nevôľu tureckého štátneho úradu pre náboženstvá.

Turecko hovorí o sfalšovaní náboženstva

Úrad Diyanet považuje ňou založenú mešitu za pokus o sfalšovanie náboženstva a dokonca ju spája s hnutím kazateľa Fethullaha Gülena, údajného osnovateľa zmareného pokusu o štátny prevrat v Turecku z júla 2016.

Ako vyplýva zo slov ženy tureckého a kurdského pôvodu pre štvrtkové vydanie periodika Volksblatt, osobne dúfa, že sa jej do konca roka podarí nájsť vo Viedni aspoň priestory vhodné na zriadenie spomínanej mešity.

V Berlíne-Moabite si ich moslimská komunita prenajala od evanjelickej cirkvi.

Strach vyznávať umiernený islam

Podľa jej slov sa v mlčiacej väčšine moslimov nájde nejeden, ktorý inklinuje k sekulárnemu islamu, avšak verejne to nedeklaruje zo strachu pred fundamentalistami. "

"Tí, s ktorými som o projekte hovorila už v Rakúsku, v prvej reakcii jedným dychom hovorili: Bolo by to nádherné, avšak mal by som strach podieľať sa na tom, pretože by som nechcel žiť ako ty," citovala agentúra APA aktivistkine slová.