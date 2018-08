Najväčšie chorvátske lodenice ochromil štrajk zamezamestnancov

V Pule a Rijeke vstúpilo do boja za nevyplatené mzdy približne 4500 ľudí.

22. aug 2018 o 18:29 TASR

PULA. Okolo 4500 zamestnancov najväčších chorvátskych lodeníc v Pule a Rijeke vstúpilo v stredu do protestného štrajku.

Príčinou je meškanie júlových miezd, ktoré mali zamestnanci dostať do 15. augusta a ktoré údajne vedenie firmy doteraz nedokázalo garantovať.

Ako vyplýva z informácií chorvátskych médií, v Pule sa štrajkujúci zhromaždili pred lodenicami obviňujúc vedenie firmy zo zodpovednosti za jej nelichotivú situáciu a požadujúc jeho demisiu.

Účastníci štrajku, ktorý by mal potrvať až do vyplatenia miezd, artikulovali aj požiadavky na chorvátsku vládu, ktorá by podľa ich názoru mala urobiť maximum pre zachovanie výstavby lodí v krajine.

Majiteľa lodeníc, Uljanikovu skupinu, už niekoľko rokov sužujú finančné ťažkosti, teraz sa dokonca špekuluje o jej konkurze. Materský koncern vlastnia spolovice investori a spolovice zamestnanci.

Aj keď chorvátske lodenice pred vstupom krajiny do EÚ privatizovali, do riešenia súčasnej krízy sa zapojila i chorvátska vláda pripomínajúc, že má ruky zviazané jestvujúcimi pravidlami o štátnej pomoci.