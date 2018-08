Nemecký prezident ostro odsúdil diskrimináciu ľudí s koreňmi v zahraničí

Steinmeier tvrdí, že Nemecko je a aj zostane prisťahovaleckou krajinou.

22. aug 2018 o 17:54 TASR

BERLÍN. Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu v Berlíne ostro odsúdil vyčleňovanie a diskrimináciu ľudí s koreňmi v zahraničí.

Hlava štátu pred hosťami nemeckého a tureckého pôvodu v parku prezidentského sídla - zámku Bellevue - konštatovala, že "permanentné podozrenie voči prisťahovalcom bez ohľadu na to, ako dlho žijú v Nemecku, je urážlivé nielen pre jednotlivcov, je to zahanbujúce pre našu krajinu".

Prisťahovalecká krajina

Nemecko je a aj v budúcnosti zostane prisťahovaleckou krajinou, dodal podľa tlačovej agentúry DPA Steinmeier.

Najvyšší nemecký predstaviteľ súčasne podčiarkol, že všetky príbehy jeho stredajších hostí patria spoluobčanom.

Nikto by nemal popierať vlastné korene, pretože pociťovaná a existujúca vlasť, tá jestvuje aj v plurále.

Potrebná diskusia

Steinmeir uviedol, že od detí, ba aj od vnukov prisťahovalcov opakovane počúva vetu: Aj keď som sa tu narodil, aj keď sa veľmi usilujem, nepatrím sem. Namietal však, že nejestvujú poloviční alebo celí, biologickí alebo pasoví Nemci, žiadni občania prvej alebo druhej triedy.

O príslušnosti a vylúčení, o integrácii a diskriminácii sa počas horúceho leta 2018 viedlo mnoho diskusií, ktoré sú podľa slov Steinmeira potrebné.

Avšak tých, ktorí by chceli rozosievať nedôveru, strach a nesvornosť v Nemecku alebo ich z iných krajín dostať do spolkovej republiky, treba odkázať do príslušných medzí, zdôraznil nemecký prezident.